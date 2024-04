Ponte Preta empresta meia Dudu Scheit ao Operário-PR, adversário da Série B

A Ponte Preta liberou o meia Dudu Scheit, que não seguirá no clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Campinas acertou o empréstimo do jogador de 23 anos ao Operário-PR, adversário na Série B, até o fim da temporada.

Dudu Scheit foi um dos principais jogadores do Operário em 2023, ajudando o time a subir para a Série B. Ele pertencia ao Athletico-PR e, no início de 2024, acertou em definitivo com a Ponte Preta.

O meia, porém, não teve muitas oportunidades com o técnico João Brigatti. Foram apenas quatro jogos e nenhum gol marcado. Dudu Scheit já foi anunciado oficialmente pelo Operário.

Scheit não é o primeiro jogador da Ponte Preta a acertar com um adversário da Série B. Na quarta-feira, o volante Wesley Fraga acertou com o Paysandu. Ele, porém, não tem mais vínculo com a Ponte Preta.

A Série B começa nesta sexta-feira. A Ponte Preta, porém, estreia no domingo, às 18h, quando recebe o Coritiba em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).