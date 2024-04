Verstappen lamenta chuva no treino da corrida sprint na China: 'Estava pilotando no gelo'

Com amplo domínio na Fórmula 1 nos últimos anos, Max Verstappen enfrentou dois adversários inesperados nesta sexta-feira, no Circuito de Xangai: a chuva e o novo asfalto do traçado. O piloto holandês perdeu rendimento ao longo do treino classificatório da corrida sprint e obteve apenas o quarto lugar no grid de largada.

"Estava incrivelmente escorregadio. Eu tive muita dificuldade para conseguir uma temperatura adequada para os pneus. Por isso foi tão difícil manter o carro a pista. Não funcionou para mim. Era como pilotar sobre o gelo", comentou o tricampeão mundial da Red Bull.

Verstappen fez um bom início de treino, realizado na madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. Mas, assim que a chuva começou a cair, ele perdia velocidade e com frequência saía da pista. Assim, muitos dos seus tempos foram cancelados pela organização da prova.

O mau tempo foi potencializado pelo novo asfalto de Xangai, que recebeu uma camada de vedação para o GP. Muitos pilotos reclamaram. Alguns descreveram como "asfalto líquido". Outros afirmaram que o asfalto parecia coberto de tinta, o que dificultou o controle dos carros na pista. Verstappen não foi o único a ter tempos cancelados por não respeitar os limites do traçado.

A situação pode embaralhar o campeonato neste fim de semana, devido à previsão de temperaturas baixas e chances de chuva no sábado, dia da corrida sprint, e no domingo, na prova principal do GP.

Outro fator que pode deixar o GP imprevisível é o desconhecimento sobre o Circuito de Xangai. A maioria dos pilotos do grid atual da F-1 mal conhece o traçado, que esteve fora do calendário por cinco anos, em razão da pandemia de covid-19.