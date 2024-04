Corinthians visita Bragantino e tenta se recuperar após jogo derrota no Sul

O Corinthians entra na terceira rodada do Brasileirão, neste sábado, ciente de que está flertando com novos dias de ambiente conturbado. Não há tanta margem para cometer erros como os vistos na derrota por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, resultado que faz o time comandado por António Oliveira chegar ligeiramente pressionado ao Nabi Abi Chedid, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, a partir das 18h30.

Contra o time gaúcho, a equipe corintiana entrou em campo com uma formação teoricamente mais ofensiva, já que Rodrigo Garro e Igor Coronado atuaram juntos em um meio de campo que tinha Raniele como único volante. Os primeiros minutos foram promissores, mas erros individuais e coletivos comprometeram o desempenho. O vacilo deixou o Corinthians na 16º posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com um ponto.

Cássio saiu de campo admitindo que errou na saída de bola do segundo gol, ao tocar na fogueira para Félix Torres, mas não quis perder tempo com lamentações. "Todos os jogos são grandes. Temos que ter a mesma atenção, reagir e fazer uma grande partida já no sábado", disse o goleiro. ''O grande desafio do Corinthians é ter equilíbrio. Sobre a parte tática, é com o professor. Na hora da derrota, não adianta ficar jogando a culpa para lá e para cá, temos que pensar em grupo", concluiu.

Depois de cumprir suspensão, António Oliveira ficará à beira do gramado em Bragança Paulista. No banco de reservas, a ausência mais sentida será a de Maycon, que perdeu a titularidade nos últimos dois jogos, mas vinha sendo aproveitado no segundo tempo. O volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e pode ficar até nove meses sem jogar.

A situação pode abrir caminho para o veterano Paulinho, que tem contrato até junho, mas está negociando para renovar até o final do ano. O jovem Gabriel Moscardo, recuperado de lesão, também pode ser considerado como opção, embora tenha que se apresentar no fim de junho ao PSG, clube com o qual foi negociado por por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões).

O Corinthians vai enfrentar o Red Bull Bragantino pela primeira vez na temporada. Apesar de os dois terem disputado o Paulistão, não se encontraram porque caíram no mesmo grupo na primeira fase, e o time de Bragança Paulista se classificou em primeiro lugar. Os corintianos ficaram em terceiro e deixaram a outra vaga nas quartas de final com a Inter de Limeira.

O Bragantino passou pelos limeirenses, mas caiu na semifinal para o Santos. Mais cedo nesta temporada, frustrou-se ao ser eliminado da fase preliminar da Libertadores pelo Botafogo. No Brasileirão, o início é sólido: empate por 2 a 2 com o Fluminense fora de casa e vitória por 2 a 1 sobre o Vasco no Nabi Abi Chedid.

Para enfrentar o Corinthians, o técnico Pedro Caixinha terá o retorno do goleiro Cleiton, que não enfrentou os vascaínos por causa de dores na lombar. Lucão, portanto, volta para o banco.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Gustavinho, Raul e Juninho Capixaba; Nacho Laquintana, Mosquera e Eduardo Sasha.Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).