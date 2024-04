Estreante na Série B do Brasileiro, Santos inicia campanha de volta à elite diante do Paysandu

Fortalecido pelo vice-campeonato paulista e com um time focado em resgatar o clube à elite do Campeonato Brasileiro, o Santos abre a sua participação na Série B neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, diante do Paysandu, com o claro objetivo de escrever uma nova página de conquistas. Disputando o torneio pela primeira vez em sua história, a meta é iniciar a campanha do acesso com uma vitória para solidificar o trabalho feito pelo técnico Fábio Carille.

A partida será realizada sem a presença de torcedores devido à punição aplicada ao clube pelo STJD em função dos incidentes ocorridos no último jogo da Série A diante do Fortaleza, quando torcedores invadiram o gramado.

A crise financeira que assola o clube, a reformulação do elenco com a redução de cotas por estar na Série B, e ainda a montagem da equipe para se adequar ao estilo de jogo que caracteriza a segunda divisão do Nacional são desafios que a diretoria vêm enfrentando desde que Marcelo Teixeira assumiu a presidência ao final do ano passado.

Em meio a esse clima de incerteza, Carille vem arregaçando as mangas para tornar o Santos eficiente e competitivo na Série B. Além do trabalho de campo, ele também está conectado ao mercado em relação à chegada de novos nomes em um torneio onde a regularidade é fundamental para a busca do acesso.

"Temos conversas e observações em cima das nossas necessidades. Creio que vão chegar peças pontuais para que a gente fique mais forte", afirmou o treinador santista em relação a reforços.

E nesta sexta-feira, surgiram novidades. Rodrigo Ferreira, ex-Mirassol, já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) e deve ser relacionado. Patrick, de 31 anos, assinou contrato até o final de 2026 e já vira opção para o meio-campo e o ataque visando as próximas rodadas. O lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar é outra novidade no elenco para o torneio. Ele assinou por empréstimo até o final do ano. A partir de 2025, o vínculo passa a ser definitivo e vai até 31 de dezembro de 2026.

Fora de campo, um acordo com o clube russo Krasnodar finalizou uma novela que vinha atrapalhando os planos da diretoria para tornar o Santos mais forte num ano tão especial. O fim do "transfer ban" junto à Fifa, que impedia o registro de novos jogadores, possibilita à diretoria mais margem de manobra para reforçar o elenco.

Em meio a tantos problemas, o técnico santista tem achado soluções com o que tem em mãos para aproximar a torcida da equipe. Nesta semana livre, ele aproveitou o tempo para ajustar a equipe. O indicativo é de um Santos no ataque desde o apito inicial contra a equipe paraense.

Guilherme deve ter a companhia de Otero e Furch no setor ofensivo. Para dar suporte aos atacantes, o comandante conta com a chegada de Giuliano e o apoio de Diego Pituca, responsável também por ajudar na marcação. João Schmidt vai ser o responsável por proteger a defesa.

Em um campeonato onde a vitória na estreia é fundamental para dar tranquilidade ao elenco, Aderlan pela direita, e Hayner, no lado oposto, vão ter liberdade para apoiar o ataque pelas laterais. Gil e Joaquim compõem a zaga com João Paulo no gol.

Se o Santos vem motivado por ter feito um Paulistão acima do esperado, do outro lado, o rival também tem muito o que comemorar. Campeão do Paraense em cima do Remo neste ano, o Paysandu vê a Série B como um desafio, já que vem de um acesso da Série C no passado e volta a disputar a segunda divisão do Brasileiro após um hiato de cinco anos.

O principal nome do adversário é um velho conhecido: o veterano meia Robinho, que já defendeu o clube. Capitão da equipe, ele é o primeiro a reconhecer as dificuldades que o seu time vai enfrentar. "Joguei muitas vezes na Vila Belmiro. É sempre muito bom poder atuar naquele estádio e temos de ter muito cuidado com o Santos", disse o jogador.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X PAYSANDU

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan Borges; João Vieira, Val Soares e Robinho; Edinho, João Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).