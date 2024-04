New Orleans Pelicans e Miami Heat conquistam as últimas vagas para os playoffs da NBA

New Orleans Pelicans, pela Conferência Oeste, e Miami Heat, pela Leste, conquistaram as últimas vagas para os playoffs da NBA. Os Pelicans venceram o Sacramento Kings por 105 a 98, e o Miami Heat bateu o Chicago Bulls por 112 a 91 nos jogos de sexta-feira.

O New Orleans Pelicans enfrenta o Oklahoma City Thunder, e o Miami Heat encara o Boston Celtics, time de melhor campanha na temporada regular, nos playoffs. Os dois confrontos começam no domingo.

A classificação dos Pelicans veio mesmo com a ausência de Zion Williamson contra os Kings. Brandon Ingram marcou 24 pontos, e Jonas Valanciunas somou 19 pontos e 12 rebotes. "Jogamos uns pelos outros", disse Valanciunas. "Todos nós queríamos chegar aos playoffs. E fizemos isso jogando um bom basquete, apoiando uns aos outros, na defesa e no ataque. É divertido jogar basquete dessa maneira."

Williamson sofreu uma distensão na perna esquerda na terça-feira, quando o time perdeu dos Los Angeles Lakers na noite de terça-feira. Desfalcado, o New Orleans contou com a força do conjunto. Seis jogadores marcaram 10 ou mais pontos, incluindo os reservas Larry Nance Jr. (13), Naji Marshall (11) e Jose Alvarado (10).

Os Pelicans entraram em quadra pressionados após desperdiçarem duas chances de garantir uma vaga nos playoffs em casa. O time perdeu para o Lakers no final da temporada regular no domingo e deixou escapar a sexta colocação, que garantia vaga direta. E foram derrotados novamente pela equipe de Los Angeles na terça-feira. O New Orleans encarava a possibilidade de se tornar o primeiro time com 49 vitórias em mais de 50 anos a ficar fora dos playoffs da NBA.

Mas o New Orleans melhorou para 6 vitórias em 6 jogos o retrospecto contra o Sacramento nesta temporada, tornando-se o primeiro time a fazer 6 a 0 em uma temporada (sem uma série de playoffs) contra um adversário desde o Denver contra o Minnesota em 1994/95. "Merecemos estar nos playoffs. Você não ganha 49 jogos por acidente", afirmou Nance.

MIAMI HEAT REALIZA DESEJO DA TORCIDA

Os gritos começaram a ecoar no quarto período na vitória sobre Chicago Bulls por 112 a 91. "Queremos o Boston", berrava a torcida do Miami Heat, que terá seu desejo atendido.

O Miami, mesmo desfalcado de Jimmy Butler, contundido, está de volta aos playoffs. Tyler Herro marcou 24 pontos e ficou a uma assistência de um "triple-double", o novato Jaime Jaquez Jr. somou 21 pontos e o Heat conquistou a última vaga da Conferência Leste.

"Eu aprecio as coisas que você não pode comprar, as coisas que você tem que ganhar", disse o técnico do Heat, Erik Spoelstra. O Miami enfrenta o Boston Celtics que é o grande favorito para ganhar o título da NBA após 64 vitórias na temporada regular.

Na temporada passada, o Heat chegou até as finais da NBA e, na caminhada, venceu os Celtics no jogo 7 da final da Conferência Leste na casa dos rivais. "Estou grato pela oportunidade de estar nos playoffs", disse Spoelstra.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Miami Heat 112 x 91 Chicago Bulls

New Orleans 105 x 98 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste sábado:

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers