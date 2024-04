Bayern de Munique goleia Union Berlim e garante a vice-liderança no Alemão por mais 1 rodada

Depois de ver, na semana passada, o Bayer Leverkusen encerrar seu reinado no Campeonato Alemão depois de 11 títulos consecutivos, o Bayern de Munique goleou o Union Berlin por 5 a 1 neste sábado e garantiu a vice-liderança do torneio por mais uma rodada.

O time de Munique chegou aos 66 pontos. O Stuttgart tem 63 e joga neste domingo com o Werder Bremen e pode igualar em número de pontos, mas o Bayern leva vantagem no saldo de gols (50 a 33), primeiro critério de desempate. Na quarta-feira, a equipe dirigida pelo técnico Thomas Tuchel já havia obtido um grande resultado ao vencer o Arsenal por 1 a 0 e avançar à semifinal da Liga dos Campeões. O time enfrenta o Real Madrid por uma vaga na decisão.

Contra um time que ainda se preocupa com o rebaixamento (o Union Berlin é o 14º, com 29 pontos), o Bayern venceu com tranquilidade. No primeiro tempo, conseguiu seu primeiro gol aos 29 minutos. Após passe de Mathys Tel, Goretzka finalizou com o pé direito do meio da área e abriu o placar para o Bayern. Já nos acréscimos da primeira etapa, Harry Kane cobrou falta de pé direito e a bola entrou no canto esquerdo do goleiro Ronnow. Foi o 33º gol do atacante inglês no campeonato. Kane lidera a artilharia do Alemão.

Na segunda etapa, o Bayern ampliou logo aos 8 minutos, com Thomas Muller. Ele finalizou de direita, na entrada da pequena área, um cruzamento de Choupo-Moting. O quarto gol foi de Mathys Tel, que chutou cruzado após receber passe de Kane e invadir a área aos 17 minutos. Muller fez seu segundo e quinto do Bayern ao completar de cabeça cruzamento de Goretzka, quatro minutos depois do gol de Tel. O Union Berlin conseguiu seu gol já nos acréscimos, com Vertessen.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt, sexto do campeonato, com 45 pontos, no sábado, enquanto o Union Berlin visita o Borussia Mönchengladbach, 11º, com 34 pontos, no domingo.

Outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado: Wolfsburg 1x0 Bochum; Heidenheim 1x2 Leipzig; Hoffenheim 4x3 Borussia Mönchengladbach; Colônia 0x2 Darmstadt