Chapecoense domina Ituano e estreia com vitória na Série B

A Chapecoense iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro com vitória por 3 a 1 sobre o Ituano, neste sábado, na Arena Condá. O time catarinense fez uma grande partida e parece ter apagado o primeiro semestre da equipe, que foi muito aquém das expectativas.

Este foi apenas o quinto jogo entre as equipes. A Chapecoense venceu dois, perdeu um e empatou outros dois. O time catarinense deixou uma boa impressão para a sequência do torneio, enquanto que o Ituano mostrou os mesmos erros do estadual, no qual foi rebaixado.

Eliminada na primeira fase do Campeonato Catarinense, a Chapecoense teve aproximadamente 50 dias de preparação para enfrentar o Ituano. Quando entrou em campo, sufocou o adversário, que não conseguiu respirar. Aos 29 minutos, Foguinho avançou pela direita e cruzou para Perotti. O atacante ajeitou e Giovanni Augusto pegou de primeira para a defesa de Jefferson Paulino.

O Ituano só foi conseguir responder aos 36, em cobrança de falta de Eduardo Diniz. Matheus Cavichioli fez uma defesa tranquila. Essa foi a única chance de perigo do time paulista. O domínio da Chapecoense era total, tanto que conseguiu inaugurar o placar aos 41. Foguinho cruzou e a bola bateu no braço de Marcel, pênalti. Perotti foi para a cobrança e marcou.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou ainda melhor e ampliou aos quatro. Após bola alçada para dentro da área, Jefferson Paulino falhou e soltou a bola nos pés de Mancha. O lateral soltou uma bomba para fazer 2 a 0.

A Chapecoense continuou criando uma oportunidade atrás da outra e fez o terceiro aos 21. Mancha cruzou na medida para Mário Sérgio. O atacante apareceu no meio da defesa do Ituano e cabeceou para o gol.

O resultado só não foi mais elástico por causa do goleiro Jefferson Paulino, que fez excelentes defesas para evitar um vexame do Ituano logo na estreia da Série B, e deu um alento ao time, que fez o gol de honra aos 49, em um pênalti convertido por Salatiel.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Guarani na sexta-feira, às 21h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No mesmo dia, às 19h, o Ituano recebe o Operário, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 1 ITUANO

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; JP Galvão (Thiago Henrique), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho (Bruno Vinícius), Rafael Carvalheira, Thomás (Maílton), Giovanni Augusto (Marlone) e Marcinho; Perotti (Mário Sérgio). Técnico: Umberto Louzer.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, Wálber e Eduardo Diniz; Miqueias, José Aldo (Vinícius Paiva) e Lipe Gadol (Rodrigo); Bruno Xavier (Leozinho), Eduardo Person (Marlon) e Bruno Alves (Salatiel). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Perotti, aos 43 minutos do primeiro tempo. Mancha, aos quatro, e Mário Sérgio, aos 21, e Salatiel, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thomás (Chapecoense); Wálber (Ituano).

ÁRBITRO -Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 123.850,00.

PÚBLICO - 5.013 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).