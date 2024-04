Jô marca, mas Amazonas perde para o Sport na rodada inicial da Série B

Ex-Corinthians e Atlético-MG, e com um currículo recheado de títulos, o atacante Jô marcou um gol, mas o Amazonas perdeu para o Sport, neste sábado, por 3 a 2, na Arena Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este foi o primeiro jogo entre os times na história e o primeiro do Amazonas na Série B. O time fez uma bonita festa neste sábado, mas enfrentou um postulante ao acesso. Com os pés no chão, o time amazonense não esconde que a meta é permanecer na divisão.

O Sport dominou as ações do primeiro tempo e teve as principais oportunidades de gol. Edson Mardden vinha sendo o principal destaque da partida, até que o time pernambucano transformou a superioridade em gol. Aos 30 minutos, Chrystian Barletta cruzou da esquerda, o goleiro do Amazonas se enrolou e a bola chegou em Romarinho, que mandou para o fundo das redes.

Antes do fim do primeiro tempo, o árbitro chegou a marcar um pênalti de Felipinho em Patric. No entanto, Wagner do Nascimento Magalhães foi chamado pelo VAR, voltou atrás em sua decisão e anulou a marcação. Com isso, o Sport foi para o intervalo em vantagem no placar.

No segundo tempo, o Sport foi mais preciso e ampliou aos três. Romarinho deu belo cruzamento para Gustavo Coutinho. De frente para o gol, deu um leve toque para o canto esquerdo: 2 a 0. O Amazonas, no entanto, resolveu reagir e marcou com Matheusinho, aos 21, após tabela com o atacante Ênio.

Parecia que o Amazonas iria pressionar o Sport, mas, aos 23, Felipinho cobrou falta na cabeça de Luciano Castán, que testou firme para o gol. O jogo só ganhou em emoção. Jô, ex-Corinthians, chegou a marcar, mas teve o gol anulado pela arbitragem.

O atacante, que entrou no lugar de Sassá, ex-Cruzeiro e Botafogo, precisou marcar dois para valer um. Aos 45, ele recebeu de Bruno Lopes, cortou o marcador e fez um bonito gol. No entanto, já era tarde. O Amazonas esboçou uma pressão, mas não conseguiu evitar o revés.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Vila Nova na sexta-feira, às 19h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). No sábado, às 17h, o Amazonas visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 3 SPORT

AMAZONAS - Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Jorge Jiménez (Judá), Guilherme Xavier e Diego Torres (Matheusinho); William Barbio (Bruno Lopes), Sassá (Jô) e Igor Bolt (Ênio). Técnico: Adilson Batista.

SPORT - Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Fabricio Domínguez (Fabinho), Felipe e Tití Ortíz (Pedro Vilhena); Chrystian Barletta (Pablo Dyego), Romarinho e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

GOLS - Romarinho, aos 30 minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho, aos dois, Matheusinho, aos 21, e Luciano Castán, aos 23, e Jô, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorge Jiménez (Amazonas); Fabricio Domínguez e Titi Ortíz (Sport)

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).