António Oliveira assume derrota e vê pontos positivos em revés do Corinthians em Bragança

O treinador António Oliveira falou após a derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino na noite deste sábado por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português chamou a responsabilidade da derrota para si e tentou elevar o espírito da equipe, enfatizando os pontos positivos: "É evidente que estamos tristes, mas como eu já disse, as vitórias são deles, as derrotas são minhas". O técnico corintiano lamentou ainda que o Bragantino "deu apenas um chute a gol e marcou".

"Na segunda parte, o Cássio não fez uma intervenção. Nós alugamos praticamente o meio campo. O adversário abdicou praticamente do jogo, colocou uma linha de cinco. Fomos uma equipe extremamente equilibrada nesse aspecto. Foi um jogo onde uma equipe tentou-se defender da melhor forma, e nós tentamos tudo e mais alguma coisa, nós arriscamos tudo", afirmou.

António Oliveira promoveu mudanças significativas na equipe em relação ao último jogo contra o Juventude. Fágner, Wesley, Yuri Alberto, Romero e Wesley começaram no banco. Gustavo Henrique não pôde jogar. Matheuzinho atuou como lateral-direito, Raul Gustavo entrou na zaga e Fausto Vera no meio-campo. Pedro Henrique e Pedro Raul também foram titulares. Igor Coronado ocupou a ponta direita. Mas as mudanças não surtiram o efeito desejado.

"Eu não poupei. Foi aquela equipe que eu achei que é melhor para este confronto. Para mim todos os jogadores são importantes e escalei aqueles que eu achei que hoje estavam mais disponíveis fisicamente e emocionalmente para poder dar a resposta de um jogo extremamente competitivo, como é contra o Red Bull, e acho que deram uma resposta boa", disse o treinador.

Além da sequência sem vitórias, o time está há três partidas sem balançar as redes. Apesar de tentar uma formação mais ofensiva com quatro jogadores na linha de frente após o intervalo, o time apresentou falta de consistência e equilíbrio nas ações.

Oliveira ressaltou o pensamento de que acredita no grupo e projetou que os gols vão sair em breve. "É evidente que gostaríamos de criar muito mais do que aquilo que criamos, mas o que criamos merecia melhor concretização, tem muito a ver com a parte emocional, portanto, o gol vai acabar com naturalidade, nós não vamos acabar com zero gol. Vai com naturalidade porque a equipe tem qualidade, os jogadores têm qualidade, eu acredito muito neles, confio muito neles e vice-versa", afirmou.

"É evidente que o futebol é feito de detalhes, mas o que conta no futebol é o diferencial entre os gols marcados e os sofridos, e nessa perspectiva acabamos por ser penalizados. E nessa perspectiva também temos que trabalhar cada vez mais para havermos de ganhar a uma equipa de Série A, com certeza", finalizou.

Com apenas um ponto, o Corinthians é o 16º colocado e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada. Já o Red Bull Bragantino chegou aos 7 pontos e assumiu provisoriamente a liderança.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira viaja para enfrentar o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires-ARG.

Já o Bragantino recebe o Sportivo Luqueño-PAR na quarta-feira, também pela Sul-Americana. Pela Série A, a equipe encara o Fortaleza no domingo que vem, na Arena Castelão.