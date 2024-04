Votuporanguense supera o Desportivo Brasil e conquista o acesso na Série A3

Na disputa por uma vaga de acesso na Série A3 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense levou a melhor ao vencer por 1 a 0 o Desportivo Brasil, neste sábado, pelo jogo de volta das semifinais. Como na ida tinha ocorrido o empate sem gols, a vitória garantiu a volta do time de Votuporanga para a Série A2 em 2025.

O Votuporanguense disputou a Série A2 pela última vez em 2020 e agora espera seu adversário na final desta temporada. O outro finalista será EC São Bernardo ou Grêmio Prudente, que jogam no domingo, às 10h, na região do ABC paulista. Na primeira partida, o time de Presidente Prudente venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate.

Para chegar à final, o Votuporanguense contou com um gol contra de Victor Caetano, aos seis minutos do segundo tempo. Mas o acesso é meritório porque teve a melhor campanha na fase de classificação, com nove vitórias, cinco empates e uma derrota, somando 32 pontos. Nas quartas de final, eliminou o Marília nos pênaltis (5 a 4), porque perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 e venceu o segundo em casa pelo mesmo placar.