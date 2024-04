Bárbara Seixas e Carol Solberg confirmam vaga para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

O que era esperado, aconteceu. Bárbara Seixas e Carol Solberg confirmaram suas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A dupla brasileira do vôlei de praia garantiu a classificação à Olimpíada neste sábado ao avançar à semifinal da etapa de Tepic, no México, do Circuito Mundial de vôlei de praia.

Elas se juntam a Duda/Ana Patrícia, - atual melhor dupla do mundo - entre as representantes do vôlei de praia feminino do Brasil em Paris. Classificam-se as 17 duplas com melhor ranking entre os dias 1º de janeiro de 2023 e 10 de junho de 2024

Será a primeira vez de Carol Solberg em uma Olimpíada. Já Bárbara disputará os Jogos Olímpicos pela segunda vez, depois de ser medalhista de prata na Rio-2016. Campeã sul-americana em 2023, a dupla é atual quinta no ranking mundial.

Carol, que é filha da ex-jogadora Isabel Salgado, morta em 2022, e Bárbara estão juntas desde o início de 2021, ano em que o vôlei de praia brasileiro passou em branco na Olimpíada de Tóquio. Foi a primeira vez que as quatro duplas do País, tanto no masculino como no feminino, voltaram para casa sem subir ao pódio em uma edição de Jogos Olímpicos.

Longevas no esporte, as duas têm mais de duas décadas dedicadas ao vôlei de praia. Ambas têm 36 anos e não pensam em parar tão cedo. "Vejo que estou me adaptando, criando certas versatilidades. Estou em constante movimento e evolução. Não existe um limite", afirmou Bárbara, em entrevista recente ao Estadão. "A longevidade aumentou. Você preparar muito bem um atleta novo é tão importante quanto aproveitar os atletas experientes por mais tempo".