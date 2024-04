De volta à Série B, Coritiba estreia contra a Ponte Preta em Campinas

A primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai ter, domingo, apenas um jogo. Rebaixado na temporada passada, o Coritiba vai até a cidade de Campinas, onde vai enfrentar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. O confronto vai começar às 18 horas.

O Coritiba, que vem alternando participações na Série A e B, ano passado somou apenas 30 pontos e caiu na 19ª colocação. Neste início de temporada foi eliminado pelo Maringá nas semifinais do Campeonato Paranaense e, ainda por cima, viu o arquirrival Athletico-PR ser campeão.

A Ponte Preta, por sua vez, foi rebaixada em 2016 e desde então vem disputando a Série B. No ano passado, brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Chegou ás quartas de finais no Campeonato Paulista, foi eliminada pelo Palmeiras, depois campeão, e reformulou seu elenco, com a chegada de nove reforços.

Na segunda-feira, o Guarani vai até Goiânia (GO) para enfrentar o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h. O time paulista está amargando o oitavo ano na Série B e em 2023 brigou pelo acesso por várias rodadas. Já os donos da casa não disputam a elite nacional desde 1985.

O duelo que fecha a rodada, será entre Brusque e Mirassol, na terça-feira, às 21h, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, interior de Santa Catarina. O Brusque está de volta à Série B depois de se sagrar vice-campeão da Série C. Já o Mirassol está em seu segundo ano na segunda divisão nacional.

O modo de disputa da Série B do Brasileiro não sofreu mudanças em relação aos últimos anos. Os 20 times jogam entre si em turno e returno, num total de 38 rodadas, e os quatro primeiros colocados sobem para a Série A do Brasileirão em 2025, enquanto os últimos quatro são rebaixados para Série C.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série B:

Domingo

18h

Ponte Preta x Coritiba

Segunda-feira

21h

Vila Nova x Guarani

Terça-feira

21h

Brusque x Mirassol