Após mais de cinco anos, Vitória e Bahia voltam a fazer clássico no Brasileirão

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro terá vários clássicos, mas um deles será ainda mais especial. Vitória e Bahia voltam a fazer o tradicional 'Ba-Vi' na elite nacional após mais de cinco anos. Os dois se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

A última vez que os rivais fizeram um clássico na Série A foi em 11 de novembro de 2018, quando empataram por 2 a 2 no Barradão. O Vitória acabou rebaixado naquele ano com 37 pontos na 19ª e penúltima colocação. Agora pega o rival na condição de atual campeão da Série B, de 2023, e campeão estadual de 2024.

O Vitória estreou com derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras, em Salvador. O segundo jogo, diante do Cuiabá, foi adiado devido à participação do adversário na semifinal da Copa Verde. Com isso, ainda não pontuou, ficando na zona de rebaixamento.

O técnico Léo Condé poderá contar com o lateral-direito Willean Lepo, ex-Novorizontino, reforço que foi regularizado. Entretanto, Zeca deve seguir como titular. O zagueiro Camutanga sofreu uma entorse no joelho e o setor será formado por Bruno Uvini e Wagner Leonardo.

Condé valorizou a semana sem jogos e espera um grande clássico. "Tivemos oportunidade de fazer ajustes e recuperar os jogadores. Estamos preparados para mais um grande jogo, assim como foram os clássicos anteriores."

O Bahia estreou com derrota por 2 a 1 diante do Internacional, em Porto Alegre (RS). No primeiro jogo na Fonte Nova, porém, se reabilitou ao fazer 2 a 1 no Fluminense, de virada, somando três pontos.

Rogério Ceni manterá a base que venceu. O zagueiro Gabriel Xavier, titular no lugar de Kanu, deve continuar ao lado de Victor Cuesta. Uma mudança pode ocorrer no setor ofensivo com a entrada de Biel no lugar de Ademir.

Ceni demonstrou confiança em uma boa partida mesmo no estádio do rival. "É hora de fazer um grande jogo. Nós temos que fazer um grande jogo lá. Temos tempo e condições para ter um time competitivo."

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BAHIA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Léo Naldi e Rodrigo Andrade; Matheusinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Victor Cuesta, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Cauly e Biel; Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).