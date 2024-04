Athletico-PR aposta em tabu para buscar a reabilitação e derrubar os 100% do Internacional

Motivado após vencer o atual campeão Palmeiras na Arena Barueri e defendendo os 100% de aproveitamento, o Internacional enfrenta o Athletico-PR neste domingo, às 16h, da Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela terceira rodada. Diferente do rival, o time paranaense começou o torneio criando muita expectativa, mas tomou um baque ao perder para o Grêmio no jogo passado.

O Inter, que teve um tempo maior para se preparar por ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, começou vencendo o Bahia por 2 a 1, no Beira-Rio, e, posteriormente, o Palmeiras, por 1 a 0. Já somou seis pontos e briga pela liderança.

O Athletico-PR, por sua vez, estreou fazendo 4 a 0 no Juventude, na Ligga Arena. Mas, em Porto Alegre, perdeu para o Grêmio por 2 a 0, ficando com três pontos em posição intermediária.

O time paranaense defende um longo tabu contra o Internacional quando atua na Arena da Baixada, agora denominada de Ligga Arena. A última derrota aconteceu em 2014, quando perdeu por 1 a 0. Durante este período, foram oito jogos, com cinco vitórias atleticanas e três empates.

Do lado do Athletico, Cuca deve continuar rodando o elenco. Ele não tem mais o zagueiro Pedro Henrique, que foi anunciado pelo Red Bull Bragantino. Enquanto aguarda o retorno do meia-atacante Nikão, liberado pelo São Paulo, vai apostando no que tem de melhor.

Leo Godoy pode voltar a ser titular da lateral-direita no lugar de Madson. O artilheiro Pablo, preservado no embate contra o Grêmio, também deve iniciar entre os 11. Com isso, Mastriani ficará como opção entre os reservas.

"Este jogo não será um jogo qualquer. É para a gente provar que o duelo contra o Grêmio foi um jogo atípico e que vamos tirar lições dele. Vamos enfrentar o Inter para buscar a vitória, com muita agressividade e eficácia", disse o treinador.

Time que está ganhando não se mexe, é com essa expressão que Eduardo Coudet deve se apoiar para escalar o Internacional. Muito bem contra o Palmeiras, o atacante Wesley deve continuar entre os titulares, ao lado de Wanderson e Borré.

"Trabalhamos para brigar pelos títulos. Ninguém pode assegurar o título, mas o grupo está convencido. Estão muito bem. Acreditam na forma de jogar. Às vezes, o resultado não vem, mas a ideia pode sustentar. Os jogadores têm todo o mérito. É um grande grupo e merece esta e muitas mais. Temos de continuar a preparar cada jogo para ganhar. Em casa ou fora", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR - Bento; Leo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Julimar e Cuello; Canobbio e Pablo. Técnico: Cuca.

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique e Maurício; Wesley, Borré e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).