'Poderia fazer o que quisesse com o carro', diz Verstappen após vencer o GP da China de F-1

Após ganhar a corrida sprint, conquistar a pole e pela primeira vez vencer o GP da China de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen classificou como "incrível" seu fim de semana no Circuito de Xangai. "Foi incrível", refletiu o tricampeão. "Durante todo o fim de semana fomos incrivelmente rápidos. Poderia fazer o que quisesse com o carro. Alcançar o que fizemos neste fim de semana é fantástico."

O piloto da Red Bull venceu com folga e disse que um leve momento de preocupação aconteceu no final da prova, quando passou por cima de alguns destroços, aparentemente do carro de Zhou Guanyu, que teve um leve contato com Kevin Magnussen. "Quando os pneus estão ficando velhos, é muito fácil furá-los."

Verstappen ampliou sua liderança no campeonato de pilotos e disse que a próxima corrida, de 3 a 5 de maio, em Miami, costuma ser mais simples em termos de estratégia. "Mas é sempre uma pista bastante difícil. Estou animado, é sempre um fim de semana muito louco lá."

Com a vitória inédita na China, Verstappen acumula triunfos em 26 diferentes circuitos. Apenas o inglês Lewis Hamilton apresenta números superiores, com vitórias em 31 autódromos distintos na carreira. O final de semana também registrou a terceira dobradinha vitórias na corrida sprint e no GP seguida do tricampeão.

O holandês venceu 21 dos últimos 23 GPs disputados. O único, além dele, a subir no ponto mais alto do pódio neste período foi o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. O pódio na China foi primeiro na temporada em que uma mesma escuderia não terminou nos dois primeiro lugares. Lando Noris, da McLaren, foi o segundo colocado em Xangai.