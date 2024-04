Manchester United abre 3 a 0, mas só garante vaga na final da Copa da Inglaterra nos pênaltis

Time da segunda divisão do país, o Coventry buscava se tornar o primeiro time fora da elite a chegar à final da Copa da Inglaterra desde o Cardiff em 2008. Apesar de o rival ser o gigante Manchester United, o retrospecto recente do adversário ajudava: desde a eletrizante vitória sobre o Liverpool (4 a 3) nas quartas de final, em meados de março, o time do técnico Erik ten Hag não venceu nenhuma de suas quatro partidas.

Mas o sonho de repetir a campanha da temporada 1986/87 quando conquistou o principal título de sua história acabou para Coventry neste domingo, em Wembley, em Londres. Na disputa de pênaltis, o Manchester United venceu por 4 a 3. O Coventry chegou a estar perdendo por 3 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, conseguiu o empate no tempo normal e teve um gol nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação anulado após a revisão do VAR.

O time de Manchester abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O português Diogo Dalot invadiu a área do Coventry pelo lado direito e cruzou. O goleiro Collins falhou na tentativa de cortar o cruzamento e a bola sobrou para McTominay, sozinho na pequena área, tocar de pé esquerdo para o gol.

O segundo gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. O português Bruno Fernandes cobrou escanteio da direita, e o zagueiro Maguirre subiu para tocar de cabeça no canto esquerdo de Collins. O jogo parecia sob controle, já que além da vantagem no placar o time de Manchester controlava a bola (65% de posse) e o rival não atacava (nenhuma finalização).

No começo do segundo tempo, aos 13 minutos, Rashford tentou uma jogada individual pelo lado esquerdo. A defesa do Coventry conseguiu desarmá-lo, mas a bola sobrou para Bruno Fernandes, que bateu de pé esquerdo no canto direito para fazer 3 a 0.

O Coventry reagiu e fez seu primeiro gol aos 26 minutos. Fabio Tavares cruzou da direita, e Ellis Simms, sem marcação dentro da área do Manchester United, bateu de primeira, com o pé direito. Oito minutos depois, Callum O'Hare arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga, e o goleiro Onana nada pode fazer para evitar o segundo gol do Coventry.

Empurrado pela torcida, que coloria o Wembley de azul, o Coventry passou a pressionar o United. Onana tomou um cartão amarelo por cera. O árbitro indicou 6 minutos de acréscimos, quando o relógio apontava três minutos além do tempo regulamentar, Wan-Bissaka cometeu pênalti com a mão na bola dentro da área do Manchester. O atacante Haji Wright, dos Estados Unidos, cobrou e empatou.

Na prorrogação, ambos os times buscaram o gol. Aos 11 minutos do segundo tempo, Ellis Simms recebeu a bola de costas para o gol no centro da área. O meia do Coventry conseguiu conduzir para o lado direito, virou e bateu de direita. A bola explodiu no travessão. Já nos acréscimos, Wright avançou pela esquerda do ataque do Coventry e cruzou para Victor Torp tocar para o gol de pé direito. O gol da virada foi anulado depois da revisão do VAR.

Nos pênaltis, o brasileiro Casemiro abriu a disputa, bateu muito mal e desperdiçou a cobrança. O empate só veio na terceira cobrança do Coventry, feita por O'Hare e defendida por Onana. O Coventry voltou a errar, com Ben Sheaf, que mandou por cima do travessão. Hojlund cobrou o quinto pênalti do Manchester United e classificou o time para a final, definindo a disputa em 4 a 3.

A Copa da Inglaterra será decidida com o clássico de Manchester, já que o Manchester City venceu a primeira semifinal ao bater o Chelsea por a 1 0 no sábado.