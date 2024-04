Abel Ferreira aponta Palmeiras melhor no empate sem gols com o Flamengo

Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo truncado e empataram sem gols, neste domingo, no Allianz Parque, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira avaliou que a equipe alviverde se portou bem, apesar do fraco desempenho do time, um dos mais ricos e vencedores do país nos últimos anos ao lado do Flamengo.

"Queríamos vencer e poderíamos ter vencido", disse o treinador, que pontuou que "são jogos muito equilibrados entre grandes equipes e do outro lado tem um time competente e com muitos recursos, que criou dificuldades. O nosso adversário mexeu na equipe e nos criou alguns problemas mas a nossa equipe deu sempre uma boa resposta".

O resultado mantém o Flamengo invicto na Série A, com 7 pontos, enquanto o Palmeiras, que vinha de derrota para o Internacional no meio de semana, ficou com 4 pontos.

Indagado sobre o jogo pautado em cruzamentos, Abel foi tácito ao dizer que "nós não queremos bater no muro. E quando não dá para bater no muro e quando o adversário se fecha por dentro, nós temos que ir por fora. Nós entramos conforme o adversário nos deixa". "O Flamengo defende-se muito bem. Dois blocos de 4, mais dois na frente, junta bem, fecha bem o corredor da bola, fecha bem o corredor central. E não é por acaso que é uma das melhores defesas, não é?", disse o português.

O Palmeiras chegou a ter um gol anulado por impedimento após um cruzamento depois de uma cobrança de falta de Gabriel Menino, lance que Abel também destacou como positivo na postura do time. "Achei que nós fomos mais incisivos, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto, na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas, o importante é que os jogadores as assimilem e as aceitem."

O próximo compromisso do Palmeiras é contra o Independiente del Valle, no Equador, na quarta-feira, pela Libertadores, e depois encara o São Paulo no Morumbis na segunda-feira (29) pelo Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Flamengo também viaja para enfrentar o Bolívar em La Paz, na quarta-feira, pela Libertadores, e no domingo faz o clássico em casa contra o Botafogo.