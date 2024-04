São Paulo se livra de Carpini, evolui e vence a primeira no Brasileirão

Depois de demitir Thiago Carpini, o São Paulo conquistou seus primeiros pontos no Brasileirão neste domingo. Sob os olhares de seu novo treinador, o argentino Luis Zubeldía, o time tricolor se valeu das fraquezas e dos erros do Atlético Goianiense para ganhar por 3 a 0 fora de casa e comemorar sua primeira vitória no campeonato. Foram de Calleri, Luciano e Ferreira os gols que garantiram o tranquilo triunfo em Goiânia.

Milton Cruz, auxiliar da comissão fixa que assumiu interinamente o time em Goiânia, resolveu armar o time com três zagueiros. No primeiro confronto sem Carpini, a equipe se comportou bem, sobretudo no aspecto anímico. Pareceu mais leve, sem a pressão de outrora e jogou à vontade. Não fez a melhor de suas apresentações, mas nem precisou, porque o Atlético-GO errou demais, teve dois expulsos, cometeu um pênalti tolo e facilitou a vida dos são-paulinos.

O São Paulo dominou a maior parte da etapa inicial e abriu o placar cedo, o que o deixou tranquilo. Aos 13 minutos, André Silva colocou a bola na cabeça de Calleri, que guardou. Os visitantes se defenderam com competência e impediram que os goianos encontrassem espaços entre os três zagueiros, tanto que o goleiro Rafael pouco trabalhou.

No segundo tempo, Luiz Felipe decidiu deixar ainda mais favorável o cenário ao São Paulo. O zagueiro do Atlético-GO acertou o cotovelo no rosto de Luciano dentro da área e foi expulso. Bráulio da Silva Machado não viu o lance, mas o VAR, sim. O juiz foi ao monitor para confirmar que o árbitro de vídeo estava certo. Apresentou o vermelho ao defensor e assinalou a penalidade. Luciano bateu no canto e ampliou o placar.

Tranquilo, o São Paulo nem precisou se esforçar muito para chegar ao ataque. O próprio Atlético esbarrava em seus erros e facilitava a vida dos visitantes. Depois de Luiz Felipe, foi a vez de Gabriel Barros ser expulso. O atacante do time mais indisciplinado do Brasileirão levou o segundo amarelo depois de falta não tão dura em Pablo Maia. Na estreia contra o Flamengo, a equipe de Goiânia já havia tido dois expulsos.

Contaminada pelas expulsões, a partida ficou extremamente fácil ao São Paulo, que fez o terceiro gol, o mais bonito deles, com Ferreira. O atacante driblou em velocidade e concluiu no canto esquerdo para selar o triunfo são-paulino na capital goiana que dá ânimo ao elenco e agrada o novo comandante.

Zubeldia esteve nas tribunas do Estádio Antonio Accioly e viu de perto a vitória. Nesta semana,, o treinador começa os trabalhos no CT da Barra Funda. A estreia será contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, na próxima quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 3 SÃO PAULO

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix VInícius e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Baralhas (Lucas Kal), Alejo Cruz (Gabriel Barros); Shaylon, Emiliano Rodríguez (Max) e Luiz Fernando (Maguinho). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO - Rafael; Arboleda, Alan Franco (Rodrigo Nestor) e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia (Michel Araújo), Alisson (Bobadilla), Luciano (Galoppo) e Wellington; Calleri e André Silva. Técnico: Milton Cruz (interino).

GOLS - Calleri, aos 13 do primeiro tempo. Luciano, aos sete, e Ferreira, aos 30 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado.

CARTÕES AMARELOS - Roni, Baralhas e Luiz Fernando.

CARTÕES VERMELHOS - Luiz Felipe e Gabriel Barros.

PÚBLICO - 9.017 torcedores.

RENDA - R$ 763.180.00.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).