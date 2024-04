Botafogo goleia Juventude por 5 a 1 e sobe para terceira posição no Brasileirão

Com uma atuação impecável e eficiente, o Botafogo goleou por 5 a 1 o Juventude, neste domingo, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e entrou no G-4 da competição.

Com a vitória, o time carioca emenda sua segunda vitória consecutiva - antes tinha vencido por 1 a 0 o Atlético-GO - e com seis pontos, sobe para a terceira colocação. O Juventude que teve um bom começo de Brasileiro, com quatro pontos nas duas primeiras rodadas, conhece sua primeira derrota e fica na décima colocação.

O Botafogo, que tenta apagar a impressão negativa que deixou no ano passado quando perdeu o título na parte final da competição, foi letal desta vez e construiu sua vitória no início dos dois tempos. Fez 2 a 0 antes dos dez minutos, com Junior Santos e Tiquinho Soares, de pênalti, e marcou o terceiro, aos 7 do segundo tempo, com Danilo Barbosa. O quarto saiu aos 15, com Savarino, de falta e o quinto foi aos 34, com Jacob Montes. Danilo Boza descontou no final para o time gaúcho.

O primeiro tempo foi tudo que o torcedor botafoguense sonhou. Com uma marcação encaixada e com velocidade, o Botafogo começou a mil por hora. Abriu o marcador aos três, quando após cobrança de escanteio de Savarino, a bola sobrou para Júnior Santos na pequena área e ele bateu de esquerda forte para marcar. O assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol.

O segundo saiu após Danilo Barbosa ser derrubado por Lucas Freitas na área. Tiquinho Soares cobrou a penalidade, aos 8, de forma firme no canto esquerdo do goleiro, que saltou do outro lado. Com a vantagem, o Botafogo diminuiu o ritmo após o bom começo no jogo e foi dando espaço para o Juventude, que criou boas chances de gol. Duas delas com perigo, com Lucas Barbosa, de cabeça e com Nenê que desperdiçou na frente de Gatito Fernández.

Quando era melhor no jogo, o Juventude viu Lucas Freitas, que já tinha cartão amarelo, ser expulso após entrada em Jeffinho, aos 37. Assim como no primeiro tempo, o Botafogo foi eficiente e sacramentou a vitória antes dos dez minutos.

Aos sete, Damián Suárez chegou no fundo pela direita, cruzou rasteiro para Savarino. O venezuelano tocou para Júnior Santos, que tirou a marcação de Rodrigo Sam, e bateu cruzado rasteiro. A bola sobrou para Danilo Barbosa, na pequena área, só escorar para o fundo das redes.

O quarto saiu aos 15, com Savarino, que cobrou falta da entrada da área e acerta o ângulo do goleiro Gabriel, que só observou a bola entrar. Mesmo com a vitória garantida, o Botafogo não diminuiu o ritmo e chegou a fazer o quinto, com Danilo Barbosa, mas o gol foi anulado após análise no VAR, por impedimento.

O time carioca ainda teve tempo de marcar o quinto. Aos 34, Diego Hernández cruzou rasteiro para trás pela direita, a bola passa por toda a marcação, Savarino deixou a bola passar e ela sobrou limpa para Jacob Montes, que só completou.

No final, aos 39, o Juventude diminuiu. Em cobrança de escanteio bem aberta, o zagueiro Danilo Boza testou firme, a bola encobriu o goleiro Gatito Fernández.

O próximo compromisso do Botafogo será pela Copa Libertadores. Após perder seus dois primeiros jogos na competição sul-americana, enfrenta o Universitário-PER na quarta-feira, às 19h, de novo, no Engenhão.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo, pela quarta rodada, encara o clássico diante do Flamengo no domingo, às 11h, no Maracanã. O Juventude também entra em campo no domingo, às 18h30, contra o Athletico-PR, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 5 X 1 JUVENTUDE-RS

BOTAFOGO - Gatito Fernández, Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos (Pablo) e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Diego Hernández), Júnior Santos (Jacob Montes) e Tiquinho Soares (Eduardo). Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Abner), Jean Carlos (Marcelinho) e Nenê (Rodrigo Sam); Lucas Barbosa (Thiaguinho) e Erick Farias (Ruan). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Júnior Santos, aos 3, e Tiquinho Soares, pênalti, aos 8 minutos do primeiro tempo, Junior Santos, aos 7, Savarino, aos 15, Jacob Montes, aos 34 e, Danilo Boza, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon Freitas e Jeffinho (Botafogo); Gabriel Inocêncio e Lucas Freitas (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Freitas (Juventude).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES)

RENDA - R$ R$ 496.910,00.

PÚBLICO - 11.318 pagantes / 13.273 presentes

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).