Sob olhar de Zubeldía, Luciano valoriza vitória do São Paulo após 'semana turbulenta'

O São Paulo venceu o Atlético-GO sem sustos neste domingo, por 3 a 0, e ganhou a primeira na atual edição do Campeonato Brasileiro. O novo treinador do time, Luis Zubeldía, que será apresentado nesta segunda-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda, assistiu ao jogo nas tribunas do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

E o atacante Luciano, autor do segundo gol tricolor, festejou os primeiros três pontos no Brasileirão e disse que os jogadores lamentaram a saída de Thiago Carpini. O argentino Luis Zubeldía foi contratado para substituir o antigo treinador. O camisa 10 ainda falou sobre a chegada do novo comandante e citou uma semana de trabalho "turbulenta" com a demissão do técnico.

"Vitória importante. Difícil, numa semana turbulenta no CT. A gente ficou triste com a demissão do Carpini, agradecer a ele. Agora é comemorar a vitória e o início de um novo trabalho. Vamos ajudar o novo treinador. Viemos com a proposta de dominar o jogo, conseguimos. Espero que o Zubeldía tenha gostado e ele possa nos ajudar também", disse o jogador.

Com o resultado, o São Paulo espanta a má fase e soma seus primeiros três pontos no Brasileirão, pulando para a 14ª posição da tabela de classificação.

O time Tricolor retorna a campo na quinta-feira para enfrentar o Barcelona de Guayaquil-EQU, no Equador, pela terceira rodada da Copa Libertadores, em jogo que marcará a estreia de Zubeldía.

Até aqui, o São Paulo conquistou apenas uma vitória na competição, sobre o Cobresal, no Morumbis. Fora de casa, perdeu para o Talleres, na estreia. Depois desse compromisso, na sequência, a equipe terá pela frente o clássico diante do Palmeiras, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, dia 29.