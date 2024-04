Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Brasileirão há 7 anos, mas provoca com Libertadores

O empate sem gols entre Palmeiras e Flamengo no domingo, no Allianz Parque, impediu que o time alviverde quebrasse um tabu que já dura sete anos. A equipe paulista não ganha do rival carioca em partidas válidas pelo Brasileirão desde novembro de 2017, quando Deyverson, algoz do clube rubro-negro, foi às redes duas vezes na vitória por 2 a 0.

Desde aquela partida, os rivais se enfrentaram 13 vezes em confrontos do Brasileirão e o retrospecto é amplamente favorável ao Flamengo, que ganhou seis partidas. Houve, também, sete empates. O retrospecto geral entre Palmeiras e Flamengo aponta 48 vitórias para o time alviverde, 36 empates e 43 triunfos da equipe rubro-negra.

"Acho que a gente poderia ter ganhado, mas do outro lado tem uma equipe com muita qualidade, e vocês viram que nosso adversário mexeu e nos deu problemas, mas demos resposta", afirmou Abel Ferreira, segundo o qual o desgaste físico tem sido determinante para o baixo desempenho de alguns de seus atletas, como Raphael Veiga.

Já Tite, que treinou o Palmeiras há quase duas décadas, em 2006, fez a avaliação de que as defesas foram soberanas na partida. "Foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação com dois modelos diferentes de contato em cima da criatividade. Nos poucos momentos em que as equipes tiveram criatividade, não houve a conclusão", avaliou o técnico do Flamengo.

PALMEIRAS LEVA VANTAGEM EM DECISÕES RECENTES

Clubes mais ricos do País e que nos últimos anos se alternam no topo do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo ganharam cinco das últimas seis edições do Brasileirão. Se está em desvantagem em relação ao adversário carioca em jogos do torneio nacional desde 2017, em decisões recentes, o Palmeiras é soberano.

O time de Abel Ferreira perdeu a Supercopa de 2021 para o Flamengo, nos pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação, mas, naquele mesmo ano faturou a Copa Libertadores em cima do rival do Rio em final histórica em Montevidéu, no Uruguai. Aquele jogo foi lembrado pela torcida palmeirense, que provocou os cariocas com uma mosaico nas arquibancadas neste domingo, exibindo a conhecida imagem de Deyverson chutando a bola em direção ao gol defendido por Diego Alves, em alusão ao gol na prorrogação que decidiu aquele título a favor dos paulistas.

Além disso, no início de 2023, os dois se reencontraram na Supercopa do Brasil, em Brasília, e o Palmeiras deu o troco ao vencer o clássico, um dos melhores jogos daquele ano, por 4 a 3 e levantar a taça.

Confira o retrospecto recente entre Palmeiras e Flamengo:

Palmeiras 0 x 0 Flamengo - 3ª rodada do Brasileirão de 2024

Flamengo 3 x 0 Palmeiras - 33ª rodada do Brasileirão de 2023

Palmeiras 1 x 1 Flamengo -14ª rodada do Brasileirão de 2023

Palmeiras 4 x 3 Flamengo - Supercopa do Brasil de 2023

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 22ª rodada do Brasileirão de 2022

Flamengo 0 x 0 Palmeiras - 4ª rodada do Brasileirão de 2022

Palmeiras 2 x 1 Flamengo - Final da Libertadores de 2021

Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão de 2021

Flamengo 1 x 0 Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão de 2021

Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras - Supercopa do Brasil de 2021

Flamengo 2 x 0 Palmeiras - 31ª rodada do Brasileirão de 2020

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 12ª rodada do Brasileirão de 2020

Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 36ª rodada do Brasileirão de 2019

Flamengo 3 x 0 Palmeiras - 17ª rodada do Brasileirão de 2019

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - 31ª rodada do Brasileirão de 2018

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 12ª rodada do Brasileirão de 2018

Palmeiras 2 x 0 Flamengo - 34ª rodada do Brasileirão de 2017