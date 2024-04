Djokovic, Biles e Bellingham faturam prêmios no Laureus; brasileiros passam em branco

Novak Djokovic, Jude Bellingham, Simone Biles, Aitana Bonmatí e a seleção espanhola feminina de futebol levantaram os principais troféus na cerimônia de premiação do Laureus, o Oscar do Esporte, nesta segunda-feira. O Brasil tinha dois representantes no evento que premiou os melhores do ano passado, mas a skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo voltaram a bater na trave, como havia acontecido na cerimônia de 2023.

Djokovic, tenista número 1 do mundo, ganhou na categoria "Melhor Atleta do Ano", no masculino. No feminino, Aitana Bonmatí, da seleção espanhola de futebol e do Barcelona, levou a melhor. Ambos precisaram superar rivais de peso para levantar o troféu na cerimônia realizada em Madri.

O tenista sérvio venceu três dos quatro Grand Slams da temporada passada e alcançou o recorde de 24 títulos em torneios deste nível. Com este feito, deixou para trás concorrentes como Lionel Messi, Max Verstappen, Erling Haaland e Mondo Duplantis, recordista do salto com vara. Bonmatí, por sua vez, superou a americana Mikaela Shiffrin, do esqui alpino, e a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo.

Entre as equipes e times, o grande vencedor foi a seleção espanhola feminina de futebol, que faturou a honraria, uma das maiores do prêmio, superando adversários famosos e consagrados, com a equipe Red Bull (Fórmula 1), o Manchester City, os Springboks (a seleção sul-africana de rúgbi) e a seleção alemã masculina de basquete, entre outros. As espanholas se sagraram campeãs da Copa do Mundo do ano passado, na Austrália e na Nova Zelândia.

Jude Bellingham, do Real Madrid, levou o troféu de "Revelação do Ano" pelas boas exibições em sua primeira temporada no futebol espanhol - já havia vencido o prêmio Golden Boy. Já a experiente Simone Biles foi a vencedora na categoria "Retorno do Ano" por ter voltado a competir em alto nível no ano passado - deve disputar a Olimpíada de Paris-2024.

Outro medalhão a ser premiado nesta segunda foi Rafael Nadal. Mas por um motivo diferente do que costuma ser lembrado. O tenista espanhol subiu ao palco para celebrar o prêmio na categoria "Prêmio Laureus Esporte Para o Bem" através da Fundación Rafa Nadal. A entidade, sediada em Mallorca, também atua na Índia na capacitação de jovens através do tênis.

O Brasil estava representado nesta categoria pela entidade Bola Pra Frente, por unir, na definição do Laureus, o conceito "Multiesporte x Empregabilidade", usando o esporte e a educação para aumentar as oportunidades para os jovens.

BRASILEIROS

Rayssa Leal e Filipe Toledo competiam na mesma categoria, de "Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano". Mas a skatista e o surfista foram superados pela australiana Arisa Trew, jovem de 13 anos que se tornou a primeira skatista a completar a manobra 720 em uma competição.

Rayssa e Filipinho já haviam sido indicados para a mesma categoria no ano anterior. Mas também bateram na trave. O último brasileiro a ser premiado no Laureus é o nadador Daniel Dias, que venceu na categoria "Melhor Paratleta do Ano" em 2016.

Confira abaixo os vencedores de cada categoria:

Melhor Atleta Homem do Ano: Novak Djokovic

Melhor Atleta Mulher do Ano: Aitana Bonmatí

Melhor Equipe do Ano: Seleção espanhola feminina de futebol

Revelação do Ano: Jude Bellingham

Retorno do Ano: Simone Biles

Melhor Paratleta do Ano: Diede de Groot

Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano: Arisa Trew

Prêmio Laureus Esporte Para o Bem: Fundación Rafa Nadal