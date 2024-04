Bola parada é arma do Corinthians diante do Argentinos Juniors na Copa Sul-Americana

A derrota para o Bragantino no Campeonato Brasileiro já faz parte do passado. De olho no confronto desta terça-feira, pela Copa Sul-Americana, com o Argentinos Juniors, o técnico António Oliveira deu ênfase ao trabalho de bola parada.

No treino desta segunda-feira, ele direcionou as orientações tanto nas bolas ofensivas quanto defensivas, já que espera uma pressão por parte do adversário pelo fato de atuar em Buenos Aires.

Na atividade, o comandante português organizou ainda um trabalho tático para fazer ajustes na equipe. Se no Brasileiro, a equipe paulista amarga a 18ª colocação com apenas um ponto, na Copa Sul-Americana a realidade é bem mais amena.

Líder do Grupo F com quatro pontos ao lado do Racing, do Uruguai, a equipe corintiana aparece em primeiro no critério de gols marcados (cinco a quatro). Já o Argentino Juniors vem em terceiro lugar com uma vitória e uma derrota em duas rodadas.

Para a partida, António Oliveira não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique. Em recuperação de um quadro de dengue, o defensor continua fora dos planos do treinador. Assm, a zaga deverá ser formada por Félix Torres e Raul Gustavo.