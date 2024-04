Seleção masculina de vôlei faz 1º treino após o retorno de Bernardinho para Liga das Nações

Bernardinho comandou, nesta segunda-feira, o seu primeiro treino desde que oficializou a sua volta ao comando técnico da seleção brasileira masculina no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema.

Voltando à função de comandante após um hiato de oito anos, o técnico bicampeão olímpico tem como primeiro desafio a disputa da Liga das Nações - a etapa de abertura vai ser disputada no Rio, a partir do dia 21 de maio. Nesta nova fase, onze jogadores estão participando dos treinos da seleção masculina.

Focado no projeto de acertar a equipe para a competição internacional, Bernardinho falou do seu retorno e do desafio de formar a equipe num prazo muito curto para brigar pelo título.

"Estou de volta a Saquarema, assumindo de forma prática, o comando da seleção masculina. O prazo é curtíssimo e temos que fazer o nosso máximo, da melhor maneira possível", afirmou Bernardinho.

O trabalho de disputar a Liga das Nações tem, como objetivo, preparar a equipe para os Jogos de Paris-2024. Além da importância de figurar bem em uma Olimpíada, Bernardinho comentou sobre a importância de um projeto a longo prazo, visando manter o Brasil entre as potências do vôlei no âmbito mundial.

"Em paralelo a esse projeto de Paris, que é importante, temos que olhar para frente, para a perpetuação do Brasil como uma potência. Por isso teremos um grupo de seleção de novos. Será um olhar para o futuro. São jogadores de potencial que precisam de mais espaço para jogar internacionalmente", comentou.

Assim, Bernardinho disse que, em meio à prioridade dada a olimpíada este ano, a seleção vai estar voltada para a nova geração. "Vamos com tudo para Paris-2024, mas olhando para os Jogos de 2028 e 2032 com a mesma atenção", disse o treinador.

Veja a lista de convocados:

Alê Elias - líbero

Arthur Bento - ponteiro

Brasília - levantador

Daniel Muniz - ponteiro

Felipe Roque - oposto

Isac - central

Judson - central

Lucão - central

Maique - líbero

Otávio - central

Paulo - ponteiro