Depoimento de John Textor na CPI tem gol de Deyverson na Libertadores e senador 'sincero'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga manipulação de jogos e apostas esportivas no futebol brasileiro. A declaração ocorreu nesta segunda-feira em Brasília, e foi presidida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

O mandatário botafoguense reafirmou as acusações de que houve manipulação de resultados e ressaltou que a inteligência artificial pode ajudar a identificar comportamentos fora do comum dos jogadores em campo. Textor disse ainda que vai apresentar as provas aos senadores em uma reunião secreta.

Ao longo do depoimento do executivo, algumas cenas foram destaque na web. A primeira foi a exibição do gol de Deyverson no jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Copa Libertadores de 2021. O atacante marcou após falha de Andreas Pereira e garantiu o título continental para a equipe paulista, e o lance foi apresentado como exemplo de que não é possível ter certeza de que há manipulação com base em um erro.

Outro momento que chamou a atenção foi a declaração do senador Dr. Hiran (PP-RR), que afirmou ser botafoguense e enfatizou que a gestão de Textor já mudou o clube. "A gente perdia muito, agora a gente está perdendo menos", disse o parlamentar.

Outro assunto da CPI que repercutiu na web foi a resposta de John Textor à pergunta do ex-jogador e atual senador Romário (PL-RJ). O parlamentar questionou se o mandatário do Botafogo estaria fazendo as acusações com o suposto interesse de vender o clube. Textor foi direto: "É a pergunta mais estúpida que poderia existir".

John Textor e os senadores se reuniriam depois do depoimento público para que o executivo apresentasse as provas que diz ter de que há manipulação de resultados no futebol brasileiro e revele os nomes de jogadores supostamente envolvidos na corrupção.