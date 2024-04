Grêmio visita o Estudiantes em busca de primeiros pontos e sobrevida na Libertadores

Depois de duas derrotas seguidas na Copa Libertadores, o Grêmio tem um duelo decisivo na terceira rodada para se recuperar. Nesta terça-feira, às 19h, visita o Estudiantes, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

O Grêmio estreou com derrota fora de casa para o The Strongest, da Bolívia, por 2 a 0, com time reserva porque disputava a final do Campeonato Gaúcho, em que foi heptacampeão. Na segunda rodada, após o título estadual, perdeu em casa para o Huachipato, do Chile, também por 2 a 0. Sem pontuar, está na quarta e última colocação do Grupo C, atrás de Huachipato e Estudiantes, ambos com quatro, e The Strongest, com três.

A boa notícia é que o Grêmio venceu duas partidas seguidas no Brasileirão, contra Athletico-PR (2 a 0) e Cuiabá (1 a 0), que dão confiança para buscar a reabilitação na competição sul-americana.

O técnico Renato Gaúcho seguirá com o desfalque do atacante Diego Costa, que está com um problema muscular na coxa. Assim, João Pedro Galvão deve seguir no ataque. Na lateral-esquerda, Reinaldo e Mayk não retornaram de lesões e Cuiabano foi vendido ao Botafogo. Assim, Fábio deve ser escalado. Por outro lado, o volante Pepê retorna após problema na coxa e jogará ao lado de Villasanti. No ataque, Gustavo Nunes substitui Pavon, baixa por lesão muscular.

Renato valorizou as vitórias antes de mais uma partida decisiva. "É bom jogar o próximo jogo vindo de duas vitórias. Jogo muito difícil. Sempre é bom entrar confiante. Essas duas vitórias devolveram a confiança para o grupo e para alguns jogadores. O somatório foi muito bom para todo mundo", avaliou.

O Estudiantes empatou com o Huachipato por 1 a 1 na estreia e venceu o The Strongest por 2 a 1 em casa. E também chega motivado após fazer 3 a 0 no Barracas Central e avançar às semifinais da Copa da Argentina. Além disso, venceu as últimas três no Campeonato Argentino.

Em boa fase, o técnico Eduardo Domínguez deve manter a base da vitória diante do The Strongest. Entretanto, Carrillo, que marcou um dos gols, foi titular no jogo da copa e disputa vaga com Javier Correa. Outra mudança é que Enzo Pérez deve retornar no lugar de Zuqui.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X GRÊMIO

ESTUDIANTES - Mansilla; Mancuso, Fede Fernández, Zaid Romero e Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa e Palacios; Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Gustavo Nunes, Cristaldo e Soteldo; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.