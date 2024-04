Empolgado, Atlético-MG defende 100% de aproveitamento na Libertadores contra o Peñarol

Embalado por uma grande vitória por 3 a 0 em cima do arquirrival Cruzeiro, no fim de semana, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta a focar na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, recebe o Penãrol-URU, na Arena MRV, em Belo Horizonte, determinado a manter os 100% de aproveitamento e a liderança isolada do Grupo G.

Atualmente, o time mineiro lidera com seis pontos, seguido pelo rival uruguaio que está em segundo, com três. Rosario Central-ARG, também com três, e Caracas-VEN, ainda zerado, fecham o grupo. Outro objetivo do Atlético-MG será continuar invicto nas mãos do técnico Gabriel Milito, que em sete jogos venceu quatro e empatou três vezes.

Além desses fatores, o clube também quer bater um recorde histórico. Voltar a vencer os três primeiros jogos seguidos da Libertadores, fato que só aconteceu em 2013, quando conquistou o primeiro e único título da competição continental.

Para o duelo, Gabriel Milito terá força máxima para escalar o time titular do Atlético-MG e, inclusive, manteve os mesmos relacionados que foram para o clássico do último sábado. Com isso, os onze iniciais devem ser os mesmos que venceram o Cruzeiro.

O zagueiro Bruno Fuchs e o meia Brahian Palácios foram liberados para a fase de transição física, mas não devem ser relacionados. Já o departamento médico segue com o volante Paulo Victor e o meia Rubens, ambos se recuperando de lesões graves no joelho.

Do outro lado, o Peñarol também deve ir a campo com o que tem de melhor, afinal precisa de uma vitória para continuar na briga pela liderança. O treinador do time uruguaio é o velho conhecido Diego Aguirre, que comandou o próprio Atlético-MG, em 2016, e passou por outros clubes como São Paulo e Internacional.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X PEÑAROL-URU

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

PEÑAROL-URU - De Amores; Camilo Mayada, Méndez, Guzmán Rodríguez e Lucas Hernández; Damián García, Eduardo Darías e Maximiliano Silvera; Javier Cabrera, Leonardo Fernández e Sequeira. Técnico: Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Andres Rojas (COL).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).