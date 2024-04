MMA: lutador iraniano é banido de eventos do HFC após chutar 'ring girl'

O lutador de MMA Ali Heibati, do Irã, foi multado e banido de todos os eventos organizados pelo HFC após chutar uma "ring girl" antes da luta contra Arkady Osipyan em Moscou, na Rússia, na sexta-feira. O iraniano perdeu por nocaute técnico no primeiro round e, depois da repercussão do vídeo, pediu desculpas à mulher pela agressão.

O HFC lamentou a situação nas redes sociais e disse que a atitude de Ali Heibati vai contra todos os padrões morais e éticos. "Ninguém tem o direito de tocar, muito menos bater nos funcionários e parceiros da Hardcore Media. Além disso, esse comportamento é absolutamente inaceitável com as mulheres", escreveu a liga nas redes sociais.

Os organizadores também determinaram que o lutador vai receber uma multa no valor do salário dele e que o dinheiro será todo entregue para a ring girl. Além disso, está banido do evento da liga. "Respeitem-se, respeitem uns aos outros, respeite o código de honra e os valores morais. Respeite as normas de comportamento da sociedade civilizada da qual você faz parte", afirmou o HFC.

Ali Heibati pediu desculpas à ring girl em vídeo, e afirmou que "só queria ir logo para a luta". "Tive um comportamento ruim com a Maria e quero me desculpar publicamente com ela. Sou um homem casado, então respeito as mulheres. Ela estava apenas fazendo seu trabalho", disse ele.

A ring girl concedeu entrevista ao site Sports24, da Rússia, e enfatizou não ter aceitado o pedido de desculpas do lutador. "(Ele se desculpou) somente em vídeo e nada mais. Depois que me chutou, todos exigiram um pedido de desculpas público no cage, mas ele não quis", afirmou a ring girl.