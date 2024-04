Jornal critica Vini Jr. por rir de provocação a rival e diz que brasileiro foi 'desrespeitoso'

O Real Madrid venceu o clássico contra o Barcelona de virada por 3 a 2 no Campeonato Espanhol, e o brasileiro Vinícius Júnior foi um dos destaques do jogo com um gol e uma assistência. O atacante ganhou manchetes pelo que fez dentro de campo, mas também foi criticado por um jornal espanhol por uma atitude nas redes sociais.

Uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter) ironizou a comemoração de Fermín López após marcar o segundo gol do Barcelona por se parecer com a de Bellingham, que fez o terceiro do time da casa. "Ele pensou que era o Jude Bellingham", escreveu a página. Vini Jr. respondeu a publicação com um emoji de risada.

A atitude de Vini Jr. na rede social foi classificada pelo jornal espanhol Sport como "desrespeitosa". "O brasileiro sempre pede respeito aos torcedores e rivais, mas depois de vencer o clássico deu uma lição de como ser um mau companheiro", escreveu o periódico.

Para a publicação, a resposta do atacante não foi educada e indicou oportunismo. "É surpreendente que Vini Jr. não tenha aparecido nas redes sociais no ano passado, quando o Barcelona ganhou do Real Madrid na final da Supercopa, ou quando Franck Kessié marcou o gol que garantiu o título do Espanhol ao Barça. Ele desapareceu com o rabo entre as pernas", afirmou o jornal.

O "El Clásico" foi válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona saiu na frente com gol do zagueiro Christensen. Poucos minutos depois, Vini Jr. deixou tudo igual ao converter cobrança de pênalti. No segundo tempo, Fermín López colocou o time visitante em vantagem novamente.

Logo após, Vini Jr. deu assistência para Lucas Vázquez empatar o placar e, nos acréscimos, foi a vez de Jude Bellingham deixar o dele e garantir a vitória para o Real Madrid. Com o resultado, o time comandado por Ancelotti chegou a 11 pontos de vantagem na liderança da tabela e atingiu os 81 pontos. Já o Barcelona está na segunda colocação, com 70 pontos.