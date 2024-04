Santos acerta renovação de contrato com revelação da base para a disputa da Série B

Ainda com o pensamento de adequar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos acertou, nesta terça-feira, a renovação de contrato do zagueiro Jair, considerado uma das revelações das categorias de base.

O jogador, que tinha vínculo até junho de 2025, assinou com o clube até dezembro do ano seguinte. Ao lado do presidente Marcelo Teixeira, o atleta comemorou o acerto.

"Gratificante demais assinar a renovação de contrato com esse clube gigantesco. Estou pronto para ajudar a equipe e, se Deus quiser, vamos colher muitos frutos juntos", afirmou o jogador de 19 anos.

Com um 1,98 m, Jair se destaca não só pela eficiência no jogo aéreo, mas também pela qualidade técnica e velocidade. O jogador já esteve no radar de clubes da Europa, mas o técnico Fábio Carille optou pela sua integração ao elenco.

No clube desde o sub-11, Jair foi titular em todas as categorias de base. Na equipe profissional, ele fez a sua estreia no final da última temporada e tem quatro partidas no time principal. Além dele, Carille conta com Gil, Joaquim e Alex Nascimento para a zaga.