Ponte Preta empresta duas promessas da base para times da Série D do Brasileirão

Visando dar experiência a jovens jogadores do elenco, a Ponte Preta acertou dois empréstimos para times da Série D do Campeonato Brasileiro. O meia André Henrique foi para o Santo André, enquanto o Cianorte-PR vai contar o reforço do zagueiro Euller.

André Henrique tem 21 anos e viverá sua primeira experiência fora do clube de Campinas. Em 2023, atuou em um jogo da Série A2 do Campeonato Paulista e disputou a Copa Paulista com o time sub-23. Nesta temporada, também foi integrado ao profissional, mas só entrou em campo uma vez no Paulistão.

O zagueiro Euller também tem 21 anos e teve sua primeira experiência fora da Ponte Preta nesta temporada, quando fez dez jogos na Série A2 por empréstimo ao Linense. Como o elenco está recheado de zagueiros, sua permanência ficou inviável. João Brigatti ainda conta com Luis Haquin, Castro, Nilson Júnior, Joilson, Sérgio Raphael, Matheus Silva e Edson.

Sem os jogadores, a Ponte Preta segue preparação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após empatar com o Coritiba por 1 a 1, em casa, visita o Goiás no domingo, às 18h, no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).