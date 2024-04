Zubeldía e auxiliar agilizam documentação para estrearem no comando do São Paulo no Equador

O técnico Luis Zubeldía e seu auxiliar, Maxi Cuberas, tiveram jornada dupla nesta terça-feira. No começo do dia, antes de comandarem a última atividade do São Paulo em solo nacional antes do jogo com o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores, eles estiveram no Consulado Argentino e na sede da Polícia Federal para agilizarem o visto de trabalho no Brasil e já estrearem no Equador.

Ambos viajaram com a delegação à tarde, e agora o São Paulo corre para que a dupla esteja regularizada a tempo de trabalhar no Monumental de Guayaquil, palco da terceira partida da equipe na Libertadores, quinta-feira, às 21 horas.

Contratado para a vaga do questionado Thiago Carpini, o treinador argentino chegou falando em resgatar o futebol vistoso do São Paulo e mostrando ambição em conquistar títulos. A Libertadores é obsessão da torcida, mas o argentino pregou cautela pela força da concorrência e admitiu "ser muito difícil."

A definição do time titular de Zubeldía ocorre nesta quarta-feira, em solo equatoriano. O São Paulo tem atividade agendada para o estádio George Capwell, do Emelec, e o comandante não deve radicalizar na escalação que fez 3 a 0 no Atlético-GO, desencantando no Brasileirão, domingo.

Mesmo com clássico diante do Palmeiras na Série A, segunda-feira, o técnico não deve poupar peças pela necessidade de pontos na Libertadores após um triunfo e uma derrota nas duas primeiras rodadas.

Como o time folgou na segunda-feira, a terça foi para trabalho somente com os reservas. Os titulares em Goiânia fizeram atividades regenerativas, mas mostraram suas virtudes para Zubeldía, que acompanhou o jogo in loco no Antônio Accioly.