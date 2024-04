Ferrari terá carro com pintura azul no GP de Miami de Fórmula 1

A Ferrari anunciou que o modelo SF-24 terá alteração na pintura para a disputa do GP de Miami de Fórmula 1. Os carros dirigidos por Charles Leclerc e Carlos Sainz vão receber tons de azul para a corrida nos Estados Unidos como forma de celebrar o aniversário de 70 anos de atuação da empresa no mercado do país.

O Azzurro de La Plata é uma das tonalidades escolhidas para a pintura especial. A cor foi usada pelo piloto Niki Lauda em seu primeiro ano na Ferrari e também compôs trajes da escuderia na década de 1960. O tom remete ainda a Alberto Ascari, primeiro campeão mundial de Fórmula 1 da equipe.

Ascari considerava o macacão e o capacete azul como amuletos da sorte, e ficou com o título nas temporadas 1952 e 1953. Além disso, o Azzurro de La Plata é a cor oficial de corridas na Argentina.

Outro tom de azul a compor a pintura do SF-24 é o Azzurro Dino, um pouco mais escuro que o Azzurro de La Plata. A tonalidade foi utilizada por Clay Regazzoni em 1974, quando foi vice-campeão mundial com a escuderia. Após esse período, a equipe adotou a cor vermelha como oficial nos circuitos.

A Ferrari vai revelar o carro com a pintura especial durante o GP de Miami, 6ª etapa da temporada. A rodada começa no dia 3 de maio com o treino livre e a classificação sprint, e termina com a corrida no dia 5 do mesmo mês.