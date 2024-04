Palmeiras treina em Quito e Rony alerta jovens sobre a altitude: 'Vai ser difícil para eles'

O Palmeiras trabalhou nesta terça-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, onde enfrenta o Independiente Del Valle pela terceira rodada da Copa Libertadores. A comissão técnica realizou trabalhos técnicos e táticos para o time se adaptar à altitude de 2.800 metros acima do nível do mar. Experiente, Rony alertou os jogadores mais jovens sobre os problemas que o ar rarefeito faz e pediu atenção.

"Sabemos que a altitude é uma arma que eles têm. Viemos antes para poder nos adaptar, sentir o clima daqui. Hoje tivemos um treinamento de adaptação, alguns meninos ainda não jogaram na altitude e vai ser difícil para eles", ressaltou o atacante.

Tentando resgatar espaço no time titular, o atacante garantiu que não terá problemas de adaptação à altitude e se vê pronto para ajudar a equipe a buscar a segunda vitória seguida após triunfo diante dos uruguaios do Liverpool. Ainda mostrou confiança em outros companheiros, também acostumados à adversidade.

"Outros que estão aqui há mais tempo já jogaram na altitude e sabem controlar esse tipo de situação. Eu sei como é, o corpo tem de se adaptar o mais rápido possível para você jogar e jogar bem", frisou. "Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Se houver oportunidade amanhã de fazer correria a gente vai fazer e espero que seja uma noite abençoada, para que possamos sair com os três pontos, que é o mais importante."

Rony aproveitou para ressaltar as qualidades do adversário, que costuma se dar bem contra brasileiros, mas lembrou que o Palmeiras já ganhou na altitude da LDU não faz muito tempo e que pode jogar de igual com o Del Valle. "Sabemos da equipe adversária, que jogar contra eles aqui é muito difícil. Viemos aqui jogar (em 2021) e ganhamos de 1 a 0, jogo muito pegado", relembrou.

"Graças a Deus, saímos com um resultado positivo, que era o nosso intuito. E no Allianz fizemos uma grande partida, eu tive o privilégio de fazer dois gols. Mas temos que ter todo o cuidado, a gente sabe que na Libertadores não pode vacilar em nenhum momento. É buscar os três pontos, viemos aqui com esse intuito e de fazer uma grande partida", completou.