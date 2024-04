Brusque conta com erro de pênalti do Mirassol e estreia com vitória na Série B

De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, depois de ser vice-campeão da Série C em 2023, o Brusque estreou com o pé direito. Nesta terça-feira fechou as disputas da primeira rodada, quando recebeu e venceu o Mirassol, pelo placar de 3 a 1, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, interior de Santa Catarina.

Rodolfo Potiguar colocou o Brusque em vantagem ainda no primeiro tempo. Dellatorre deixou tudo igual de pênalti no começo da etapa final, mas desperdiçou outra cobrança minutos depois. Na sequência, o Mirassol acabou sendo derrotado com gols de Luiz Otávio, contra, e Anderson Rosa, no apagar das luzes. Por isso, os catarinenses somam os três primeiros pontos e os paulistas seguem zerados.

O Brusque não demorou para abrir o placar. Logo aos sete minutos, Rodolfo Potiguar arriscou um chute forte da intermediária e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro Alex Muralha. A partir daí, o Mirassol foi para cima, mas viu o time mandante assustar em contra-ataques rápidos.

O gol de empate do Mirassol só foi sair no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Gabriel foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Dellatorre foi para a cobrança e não desperdiçou.

Minutos depois, aos 16, o Mirassol teve a chance de chegar à virada, mas não aproveitou. Fernandinho invadiu a área foi derrubado por Ianson. Ligado no lance, o árbitro marcou mais um pênalti para o time paulista. Mas desta vez Dellatorre foi para a cobrança e isolou, chutando para fora.

Aos 21, o Mirassol acabou penalizado e viu o Brusque voltar a ficar na frente do placar. Depois de uma cobrança de escanteio, Osman cabeceou e a bola acabou resvalando no zagueiro Luiz Otávio, que fez contra. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado. E, em um contra-ataque, aos 51 minutos, o Brusque confirmou a vitória. Diego Tavares segurou a defesa e cruzou para Anderson Rosa, que matou no peito e bateu na saída do goleiro.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da segunda rodada da Série B. No domingo, o Brusque visita o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 15h45. Já na segunda-feira, o Mirassol recebe o Ceará, no estádio José Maria de Campos Maia, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 3 X 1 MIRASSOL

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato (Éverton Alemão) e Dionísio (Anderson Rosa); Dentinho (Osman), Paulinho Mocellin (Diego Tavares) e Guilherme Queiroz (Olávio). Técnico: Luizinho Lopes.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), Lucas Gazal, Luiz Otávio e Artur; Gabriel, Danielzinho (Neto Moura) e Chico Kim (Isaque); Fernandinho (Quirino), Dallatorre e Negueba (Diego Gonçalves). Técnico: Mozart.

GOLS - Rodolfo Potiguar, aos sete do primeiro tempo. Dellatorre, aos quatro, Luiz Otávio, contra, aos 21, e Anderson Rosa, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Rosa, Diego Tavares e Mateus Pivô (Brusque) e Alex Muralha e Wanderson (Mirassol).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

PÚBLICO - 753 pagantes.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC).