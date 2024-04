Palmeiras encara Del Valle, algoz dos brasileiros, por liderança de seu grupo na Libertadores

Depois de dois tropeços no Brasileirão - derrota para o Inter e empate com o Flamengo em casa - o Palmeiras tem compromisso pela Libertadores nesta quarta-feira. Às 21h30, vai ao Equador encarar o Independiente Del Valle, time que está invicto na temporada e é o grande algoz de equipes brasileiras.

Os dois dividem a liderança do Grupo F da competição continental, com quatro pontos cada depois de dois jogos disputados. O Palmeiras leva vantagem nos gols marcados (4 a 2), por isso aparece na ponta.

O Palmeiras não perdeu seus últimos 13 jogos na Libertadores - oito vitórias e cinco empates. Trata-se da sua segunda melhor série invicta da história do torneio, perdendo apenas para a sequência de 18 jogos entre 2021 e 2022 (13 vitórias e cinco empates).

Mas o time alviverde passa por um período de instabilidade, com o declínio técnico e desgaste físico de alguns de seus principais atletas, como o meio-campista Raphael Veiga, que, segundo Abel Ferreira, precisa descansar para retomar suas boas atuações.

"Muitas vezes a má forma dos nossos jogadores é responsabilidade minha. Ele já deveria ter descansado. Sorte tenho que temos um núcleo de performance espetacular e o treinador tem que colocar gente mais experiente", afirmou o técnico.

Por isso, a tendência é de que preserve Veiga, titular nos últimos 12 jogos. A escolha dos atletas também será condicionada ao desgaste que a altitude provoca. A cidade de Quito, local da partida, fica a 2.850 metros do nível do mar.

Não se sabe se ele vai manter o esquema com três zagueiros, que voltou a utilizar no jogo anterior com o Flamengo, ou retornará à linha de quatro na defesa. Se optar por uma formação mais ofensiva, um dos candidatos a entrar entre os titulares é o jovem Estêvão, que marcou seu primeiro gol como profissional justamente em uma partida da Libertadores, a vitória sobre o Liverpool, do Uruguai, por 3 a 1, há duas semanas.

ALGOZ DOS BRASILEIROS

O Del Valle vive grande fase no ano e está invicto na temporada. São seis vitórias e cinco empates em 11 jogos. O time equatoriano é muito forte jogando em seus domínios, tanto que perdeu apenas um de seus 32 jogos em casa na história da Libertadores - 20 vitória, 11 empates e uma derrota. Esse revés foi justamente para o Palmeiras, que ganhou por 1 a 0 do rival do Equador em 2021.

O Independiente Del Valle é algoz de gigantes brasileiros. O time equatoriano foi pedra no sapato duas vezes do Corinthians, que eliminou na semifinal da Sul-Americana de 2019 e na fase de grupos da Libertadores de 2023.

Também deixou o Grêmio pelo caminho na fase prévia da Libertadores de 2021 e venceu dois títulos em cima de times brasileiros: em 2022 levantou o troféu da Sul-Americana ao derrotar o São Paulo na decisão e, no ano passado, calou o Maracanã ao erguer o troféu da Recopa com vitória nos pênaltis sobre o Flamengo.

FICHA TÉCNICA:

INDEPENDIENTE DEL VALLE X PALMEIRAS

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Schunke e Bucaran; Julio Ortiz, Cristian Zabala e Sornoza; Kendry Páez, Ibarra e Michael Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Lázaro, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Christian Garay (Chile).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.