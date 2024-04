Atacante Jeh volta aos treinos após conversa com a diretoria da Ponte Preta

A reapresentação do elenco da Ponte Preta, na terça-feira, depois do empate com o Coritiba, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com a presença do atacante Jeh.

Artilheiro da Ponte na temporada, com quatro gols, Jeh ficou insatisfeito em não ter sido negociado com o Santos na última janela de transferência e sequer foi relacionado na estreia.

Depois de conversar com a diretoria, o centroavante voltou aos treinos com os demais jogadores e fica à disposição do técnico João Brigatti para o jogo de domingo, contra o Goiás, em Goiânia.

Contratado em definitivo junto a Itapirense, Jeh tem contrato com a Ponte Preta até 2027 e a multa rescisória é de R$ 40 milhões para o mercado interno. A proposta inicial do Santos era de empréstimo e por isso foi recusada pela diretoria alvinegra.

"A Ponte deu uma camisa pesada para ele, ele fez jus com os gols, se valorizou, mas a negociação tem que ser boa para os dois lados. O Jeh tem que saber que a janela fechou, agora só abre no meio do ano. A gente tem conversado demais. Morreu a transação, a camisa é da Ponte agora. A gente conta com o jogador", disse Brigatti depois do jogo contra o Coritiba.

Goiás e Ponte Preta se enfrentam no próximo domingo, às 18 horas, no estádio Hailé Pinheiro, pela 2ª rodada da Série B.