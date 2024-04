Palmeiras enfrenta 'Endrick do Equador', vendido ao Chelsea por R$ 109 milhões

O Palmeiras enfrenta o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, pela Copa Libertadores. Além das estrelas palmeirenses, como Endrick, os holofotes também se voltam para Kendry Paez, jovem equatoriano de 16 anos que já teve os direitos adquiridos pelo Chelsea por 20 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões).

O ponta equatoriano se tornou o mais jovem a marcar um gol em Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo, na vitória do Equador contra a Bolívia por 2 a 1, em outubro de 2023. O acerto com o Chelsea foi fechado logo após Kendry completar 16 anos, em maio do ano passado. Ele fica no Del Valle até completar 18 anos, assim como Endrick fica no Palmeiras até chegar à maioridade, em julho, quando irá para o Real Madrid.

O recorde global não foi superado por uma diferença de 111 dias para o liberiano Ebrima Ebou Sillah, que marcou em 1996, com 16 anos e 50 dias, pelas Eliminatórias Africanas para o Mundial de 1998. Kendry tinha 16 anos e 161 dias quando fez o gol da vitória contra a Bolívia.

O jovem segue os passos de outra joia do Equador, Moises Caicedo. O meia de 22 anos está no Chelsea após ter deixado o Del Valle aos 19 anos rumo ao Brighton. Ele se mudou para Londres dois anos depois, com o time londrino desembolsando 115 milhões de euros (R$ 625 milhões, na época), incluindo bônus por metas.

Recentemente, Kendry esteve em meio a uma polêmica, que envolveu também o zagueiro Arboleda, do São Paulo. O defensor e outro jogador da seleção, Gonzalo Plata, foram flagrados juntos de Kendry em uma balada de Nova York. A legislação norte-americana proíbe a entrada de pessoas com menos de 21 anos em casas noturnas. A Federação Equatoriana de Futebol publicou um comunicado indicando que isso seria levado em conta nas próximas convocações. É difícil, porém, que Paez fique de fora dos nomes chamados pelo técnico Félix Sánchez.

O camisa 16 do Del Valle tem seis jogos pela seleção. Junto de Kevin Rodriguez (USG, da Bélgica), Pervis Estupiñán (Brighton) e Moisés Caicedo (Chelsea), Kendry é esperança da seleção equatoriana para a Copa do Mundo de 2026. A última vez que a "La Tri" avançou da fase de grupos foi em 2006, na Alemanha.

Foi naquela edição que Lionel Messi estreou em Mundiais. Kendry é fã do argentino e busca inspiração nos dribles do oito vezes eleito melhor do mundo. O equatoriano joga pelo lado direito do campo e alia habilidade e velocidade, quase sempre puxando o jogo para o meio, favorecendo a perna boa do jovem canhoto.

Além do Chelsea, Borussia Dortmund e Manchester United tentaram a contratação do novo astro do Equador. A estreia no Campeonato Inglês deve acontecer na temporada 2025/26. Desde o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, clubes ingleses não podem assinar com jovens estrangeiros até os 18 anos. Enquanto isso, os campos sul-americanos desfrutam do talento do jogador, que ganha mais experiência antes de brilhar no mundo.