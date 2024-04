Seleção brasileira masculina de basquete define amistosos antes da disputa do Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina de basquete divulgou, nesta quarta-feira, a lista de amistosos que terá pela frente antes da disputa do Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. Nesta fase de preparação, o Brasil vai jogar contra Eslovênia, Croácia e Polônia.

O primeiro confronto acontece no dia 24 de junho, diante da Polônia. Dois dias depois, os brasileiros enfrentam os croatas. O último desafio será no dia 28, contra a Eslovênia. As transmissões desses jogos ainda estão em fase de negociação.

Aleksandar Petrovic, treinador da seleção brasileira, comemorou a confirmação dos adversários. "São três duelos de alto nível contra equipes europeias. Esses jogos vão nos preparar muito bem para o desafio do Pré-Olímpico", afirmou o técnico croata.

Antes da viagem para a Europa, o Brasil vai cumprir um período de treinos em território nacional. A estreia no Pré-Olímpico vai ser no dia 2 de julho, diante da seleção de Montenegro. Dois dias depois vai ser a vez de encarar Camarões.

No caso de avançar às semifinais, a seleção masculina pode pegar a Letônia, Geórgia ou Filipinas. A decisão do torneio está agendada para o dia 7 de julho e somente o campeão garante presença nos Jogos de Paris-2024.