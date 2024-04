Raul Gustavo pede desculpas à torcida do Corinthians por expulsão em derrota na Sul-Americana

O zagueiro Raul Gustavo fez um pedido de desculpas à torcida do Corinthians pela expulsão no jogo com o Argentinos Juniors, em compromisso válido pela Copa sul-americana. Com o revés fora de casa, o Corinthians deixou de ser líder do Grupo F do torneio internacional. O Argentinos Juniors contabiliza agora seis pontos, dois a mais do que a equipe brasileira.

"Gostaria de vir publicamente me retratar depois do lance que resultou na expulsão. Tenho consciência que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians", diz parte do texto que o jogador postou em suas redes sociais.

Raul Gustavo explica que no lance que originou o cartão vermelho (quando ele acabou agredindo o bandeirinha) a intenção era sair da confusão.

"Em momento algum minha intenção foi agredir (o auxiliar). Eu tentava me afastar dele, mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e mereci ter sido expulso. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira", escreveu.

No jogo, Raul Gustavo foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos, o Corinthians teve a sua atuação comprometida e não conseguiu esboçar uma reação em busca do empate.

Considerado um dos principais culpados pela derrota, o jogador prometeu muita dedicação para apagar esse episódio. "Vou seguir trabalhando e me dedicando cada dia mais para ajudar o clube da melhor maneira possível. O Corinthians me abriu as portas e é o clube que eu tanto amo", finalizou o atleta ao encerrar a postagem.

Em função do cartão vermelho, o defensor é desfalque certo no compromisso válido pela próxima rodada da Sul-Americana. Corinthians volta a campo no próximo dia 7 de maio para enfrentar o Nacional, do Paraguai, no Defensores del Chaco.