Após fechamento da janela, Guarani avalia reintegrar Chay para a sequência da Série B

Contratado no começo do ano com status de 'titular absoluto', o meia Chay deixou a desejar quando esteve em campo pelo Guarani e desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira teve pouco espaço. Tanto que após o final do Paulistão, foi liberado para acertar com um novo clube.

Mas como não houve nenhuma proposta que agradou o staff do jogador durante essa 'janela de exceção', a direção do clube estuda uma forma de utilizá-lo no elenco. A janela de transferência fechou na última sexta-feira e só vai abrir no dia 10 de junho até 2 de setembro.

Chay está emprestado pelo Botafogo-RJ com contrato até o final do ano. Mas a volta do meia ao elenco dependerá de uma avaliação do técnico Claudinei Oliveira nos próximos dias. Ao todo, ele fez apenas seis jogos com a camisa alviverde neste começo de ano e não marcou gols.

Caso seja reintegrado, Chay parece estar disposto a lutar por uma nova oportunidade. Mesmo porque, por contrato, cabe ao clube campineiro arcar com os custos do atleta até a nova janela de transferência.

Fora esta questão, o Guarani volta a campo nesta sexta-feira, às 21h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em busca da reabilitação. Isso porque no primeiro jogo da Série B, foi derrotado por 2 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia (GO).