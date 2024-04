Vagner Souta conquista vaga olímpica na canoagem de velocidade para o Brasil

O Brasil garantiu mais um atleta nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Vagner Souta conquistou, nesta quarta-feira, uma vaga na canoagem de velocidade brasileira. Ele ficou com o bronze do Caiaque 1000 metros no Pré-Olímpico das Américas, que está sendo disputado em Sarasota, nos Estados Unidos.

Vagner Souta confirmou a participação em Paris mesmo com o terceiro lugar no K1 Masculino 1000 metros. Pelas regras da Federação Internacional de Canoagem (ICF), somente dois atletas garantem vaga olímpica. No entanto, o norte-americano Jonas Ecker, o segundo colocado, obteve sua vaga através do K2 Masculino 500 metros, disputada nesta terça-feira.

O regulamento não permite que o atleta de um país conquiste mais do que duas vagas por tipo de embarcação e gênero.

Como os Estados Unidos levaram duas cotas olímpicas do K2 com Ecker entre os competidores, eles perderam o direito a uma vaga no K1. Assim, o brasileiro herdou a segunda vaga da prova individual.

Na disputa, Vagner Souta fez o tempo de 3min34s615 no K1 1000 metros. Na grande final, o ouro ficou com uruguaio Matias Valentim Otero, com o tempo de 3min31s203. A medalha de prata foi para o americano Jonas Ecker: 3min33s485.