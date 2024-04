Revista coloca clubes brasileiros em lista de categorias de base mais produtivas do mundo

A tradicional revista FourFourTwo, do Reino Unido, listou algumas das categorias de base mais produtivas e bem-sucedidas do mundo. O ranking tem 32 clubes, e cinco deles são brasileiros: São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

O time do País na melhor colocação é o Flamengo, que ficou em 13º lugar. "De lendas como Zico a Adriano e talentos mais modernos, como Lucas Paquetá e Vinícius Junior, as categorias de base do Flamengo têm produzido constantemente grandes talentos ao longo dos anos", escreveu a publicação.

Na 15ª colocação está o Santos, que teve Pelé e Neymar entre os destacados pelo jornal. "O melhor jogador brasileiro de todos os tempos e o homem que o ultrapassou e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira vieram da base do mesmo clube", apontou o periódico. Além deles, Pepe, Clodoaldo, César Sampaio, Diego Ribas e Gabigol foram mencionados no texto.

O São Paulo aparece na 22ª posição e é o terceiro clube brasileiro mais bem colocado na lista. "Os vencedores da Copa do Mundo Cafu, Kaká e Denilson começaram suas carreiras no tricolor paulista, bem como os brasileiros Ederson, Casemiro, Antony, Militão e Lucas Moura", destacou a FourFourTwo.

O número 25 do ranking é o Fluminense, que teve a rivalidade com o Flamengo enfatizada pela publicação. "As lendas brasileiras Carlos Alberto e Edinho começaram suas carreiras no Fluminense, e Marcelo, Richarlison, Thiago Silva e Fabinho passaram pela base do clube", afirmou o jornal.

Já o Botafogo ocupa a 32ª posição e foi descrito como "um dos clubes mais históricos do Brasil" e que "desenvolveu alguns dos melhores jogadores do País de todos os tempos". "Nilton Santos, Garrincha e Jairzinho iniciaram a carreira no Botafogo", escreveu a publicação.

Veja a lista completa a seguir:

1) Barcelona

2) Ajax

3) Manchester United

4) Bayern de Munique

5) Real Madrid

6) Benfica

7) Chelsea

8) Sporting

9) Lyon

10) Paris Saint-Germain

11) Manchester City

12) River Plate

13) Flamengo

14) Liverpool

15) Santos

16) Monaco

17) Milan

18) Arsenal

19) Porto

20) Inter de Milão

21) Athletic Club

22) São Paulo

23) Tottenham

24) Argentinos Juniors

25) Fluminense

26) Dínamo Zagreb

27) Boca Juniors

28) Rennes

29) Atlético de Madrid

30) Borussia Dortmund

31) Villarreal

32) Botafogo