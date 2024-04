Jokic comanda, Nuggets vencem Lakers de novo e ficam perto de avançar nos playoffs da NBA

Nikola Jokic voltou a se impor em quadra e comandou mais uma vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers, por 112 a 105, na noite desta quinta-feira. Foi o primeiro jogo da série melhor de sete jogos na casa da equipe californiana. Com o resultado, os Nuggets abriram 3 a 0 no confronto. Nunca uma equipe conseguiu reverter tal desvantagem na história dos playoffs da NBA.

Os Nuggets, atuais campeões, estão agora a apenas uma vitória na série para avançar às semifinais da Conferência Oeste. A quarta partida do confronto está marcada para sábado, novamente na casa dos Lakers, que tentarão evitar a "varrida", com pelo menos um triunfo na série.

Mesmo jogando fora de casa, os Nuggets repetiram o ímpeto das duas primeiras partidas da série. Jokic, como de costume, liderou a equipe ao se aproximar de um "triple-double": 24 pontos e 15 rebotes e nove assistências. Aaron Gordon também se destacou, com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 29 pontos e 15 rebotes. Michael Porter contribuiu com 20 pontos e 10 rebotes.

Pela equipe da casa, Anthony Davis foi o destaque, com 33 pontos e 15 rebotes. LeBron James, mais discreto, ajudou com 26 pontos. O time anfitrião sentiu falta das boas atuações de D'Angelo Russell, que decepcionou. Ele não marcou um ponto sequer nos 24 minutos em que esteve em quadra.

Apesar da tranquilidade no placar da série, Jokic pregou cautela nos Nuggets. "Acho que os jogos estão ficando cada vez mais duros. Eles estavam com 20 pontos de vantagem no último jogo. Hoje, lideraram com 12 de frente no primeiro tempo. Acho que é muito difícil ficando jogando com o mesmo time várias vezes. Eles têm um grande time e cada partida se torna mais interessante e difícil de vencer", comentou o astro.

Os demais confrontos, que contaram com jogos nesta quinta, estão mais equilibrados. Em casa, o Orlando Magic venceu a primeira sobre o Cleveland Cavaliers por 121 a 83. Os Cavaliers lideram a série por 2 a 1. Paolo Banchero foi o destaque da partida, com um "double-double" de 31 pontos e 14 rebotes para o Magic.

O Philadelphia 76ers também aproveitou o fator casa para vencer a primeira na série contra o New York Knicks. Com apoio da torcida, levou a melhor por 125 a 114. A equipe de Nova York tem 2 a 1 no confronto. Joel Embiid foi o grande nome da partida, com nada menos que 50 pontos, além de oito rebotes.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Orlando Magic 121 x 83 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 125 x 114 New York Knicks

Los Angeles Lakers 105 x 112 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves