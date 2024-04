Luis Enrique elogia rápida adaptação de Beraldo, ex-São Paulo, no PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez elogios ao zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, nesta sexta-feira. O treinador espanhol se disse surpreso com a rápida adaptação do jogador de apenas 20 anos ao futebol francês nesta sua primeira temporada na Europa.

"Lucas Beraldo é um reforço muito bom. Se levar em conta que é um jogador jovem, que vem do Brasil, que não conhece ninguém aqui, que não fala francês... Ele teve uma adaptação extraordinária. Ele é um jogador do futuro para o Paris Saint-Germain", declarou Luis Enrique, em entrevista coletiva.

Beraldo desembarcou no clube de Paris em janeiro deste ano. Logo na estreia, ajudou a equipe a levantar a taça da Supercopa da França, na primeira semana de 2024. A negociação fez de Beraldo o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões no câmbio da época).

O bom rendimento no São Paulo e também no PSG deram ao defensor sua primeira chance na seleção brasileira neste ano, sob o comando do técnico Dorival Júnior, com quem ele trabalhou no time brasileiro.

Referência na defesa do PSG, Beraldo poderá faturar seu segundo título pelo clube no fim de semana. No sábado, o time parisiense receberá o Le Havre no Parque dos Príncipes. Se vencer diante de sua torcida, confirmará o título do Campeonato Francês.