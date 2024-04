MLS cria regra 'anticera' no futebol; entenda como funciona

A Major League Soccer (MLS) divulgou o primeiro resultado após a implementação da lei "anticera", implementada na última rodada na liga norte-americana de futebol. A regra vale para o momento em que são feitas as substituições. O não cumprimento prevê punição para o time do infrator

É preciso que o atleta que vai sair na troca respeite o limite de 10 segundos para deixar o campo. Caso ele demore mais que isso, o jogador que se preparava para entrar ficará de fora por um minuto, e o time jogará com menos um.

Na primeira rodada com a nova lei "anticera", foram 114 substituições feitas. A MLS comemorou o resultado de zero infrações. A liga chama a norma de "regra da Substituição Cronometrada"

A MLS está na temporada regular, em que as equipes se enfrentam entre todos, mas tem as pontuações divididas entre as conferências Leste e Oeste. Depois de ficar na vice-lanterna em 2023, o Inter Miami, de Messi, lidera a Conferência Leste, com dois pontos de vantagem para o New York Red Bulls.

Do outro lado, na Conferência Oeste, o líder é o LA Galaxy. O time de Los Angeles contratou recentemente o ponta Gabriel Pec, ex-Vasco. O segundo colocado, dois pontos atrás, é o Vancouver Whitecaps.