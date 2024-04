Real Madrid poupa titulares, vence Real Sociedad e pode ser campeão no próximo jogo

O Real Madrid continua imbatível no Campeonato Espanhol, no qual caminha a passos largos para mais uma conquista - será seu 36º título. Nesta sexta-feira, mesmo poupando titulares, ganhou a sexta partida seguida na competição, desta vez em visita à Real Sociedad, com 1 a 0, gol de jovem turco Arda Güler, e já pode ser campeão na próxima rodada.

Agora são 27 partidas de invencibilidade no Espanhol, sendo 21 vitórias. Desde os 3 a 1 para o Atlético de Madrid, dia 24 de setembro de 2023 (único revés dos merengues), que os comandados de Carlo Ancelotti não são batidos. Com novo triunfo, o time subiu para 84 pontos, diante de 70 do Barcelona que ainda joga. Restam somente cinco jornadas e a taça pode vir na próxima rodada, na qual encara o Cádiz, no Santiago Bernabéu.

Com enorme vantagem no topo da tabela e na véspera de importante compromisso pelas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern em Munique, o Real Madrid entrou em campo modificado. O técnico Carlo Ancelotti deixou a maioria dos titulares na reserva.

Sem Rodrygo, fora da partida por causa de uma gripe, o técnico ainda deu descanso para Vinícius Júnior, Rüdiger, Valverde, Camavinga e Bellingham (com problemas gástricos), todo na reserva ao lado do goleiro Lunin, do veterano Kroos e de Lucas Vázquez e Fran. O zagueiro Éder Militão iniciou como titular pela primeira vez após grave lesão no joelho.

O jogo começou sob forte e intensa garoa e com os mandantes tomando as ações da partida. Apoiados pela torcida, a Real Sociedad não se intimidou por ter o líder pela frente e criou as primeiras chances, na maioria em batidas de longa distância. Sem, porém, ameaçar de verdade.

Na primeira chegada do Real Madrid, gol de Arda Güler. Lançamento de Tchouaméni para

Carvajal que mandou de primeiro para a área. A bola foi parar do outro lado, onde o atacante apareceu livre para fazer 1 a 0 aos 29 minutos.

Dois minutos mais tarde, pressão em Tchouaméni, que perde a bola e Kubo faz 1 a 1. Após enorme reclamação dos jogadores merengues e consulta ao VAR, o gol acabou anulado após falta no volante francês. A vantagem mínima seguiu até o intervalo.

A Real Sociedad voltou do descanso disposta a empatar e com 30 segundos, Turrientes parou em grande defesa de Kepa. Apostando somente nos contragolpes, o Real Madrid reclamou muito de um pênalti aos 14 minutos. Até Carlo Ancelotti esbravejou. Mas o toque de mão foi fora da área e o VAR nada pôde fazer.

Vendo a Real Sociedad toda avançada na busca pela igualdade e sem saídas da defesa, Ancelotti apelou para a entrada de Vini Júnior aos 22 minutos para também causar perigo aos adversários, tranquilos no campo defensivo.

O brasileiro nem tocou na bola e viu a Real Sociedad mais uma vez ter um gol, anulado. Oyarzabal mandou às redes em toque de primeira, mas estava um pouco adiantado e o impedimento acabou confirmado. O Real Madrid se fechou, não viu Kepa mais ameaçado com perigo e celebrou nova vitória.