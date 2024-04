Santos se impõe em visita ao Avaí e mantém campanha perfeita na Série B com vitória por 2 a 0

O Santos tem tudo para passar pela Série B do Campeonato Brasileiro sem sustos. Nesta sexta-feira, a equipe paulista visitou o Avaí, com clima bem adverso na Ressacada, não se intimidou e somou sua segunda vitória da competição, mantendo o desempenho perfeito graças a gols do jovem lateral-direito JP Chermont e do artilheiro Furch, que garantiram o triunfo por 2 a 0.

Além de vir criando bastante na competição, a defesa mostra firmeza e deixa João Paulo sofrer e trabalhar pouco. Mesmo fora de casa e com torcida grande contra em Florianópolis, o time paulista não se abalou, se impôs em campo e seu goleiro pouco fez, repetindo o apresentado nos também 2 a 0 sobre o Paysandu.

O Santos figura no seleto grupo de times com 100% de aproveitamento da Série B e volta a campo somente na segunda-feira, dia 6 de maio, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro. Até lá, Fábio Carille terá tempo para deixar o meia Patrick, reforço recém-chegado, em condições de estrear, o que dá ainda mais poder ao já forte time.

Nesta segunda rodada, a torcida do Avaí fez o que pôde para criar um clima hostil ao Santos e, ao mesmo tempo, de incentivo ao time catarinense em sua estreia caseira. Em recepção com pirotecnia, levou um enorme fumaceira ao gramado, o que atrasou a entrada das equipes em campo, e ainda vaiou quando os visitantes pisaram no gramado da Ressacada.

Valia tudo para fazer o Avaí se recuperar da derrota na estreia. Em contrapartida, o Santos, grande favorito ao título da Série B, entrou modificado, com o estreante Gonzalo Escobar na esquerda e Morelos na frente ao lado de Guilherme. O goleador Julio Furch foi para o banco. A meta era somar novo triunfo após 2 a 0 no Paysandu.

E a atmosfera adversa não assustou os paulistas. Com menos de 10 minutos, Gil, de cabeça, e Otero, em bomba de fora da área, exigiram grandes defesas de Igor. Escobar e JP Chermount também ficaram no quase.

Do outro lado, João Paulo trabalhou com excelência na bomba de Pottker em início divertido de partida e com adversários velozes, envolventes e ousados. Apertando a marcação, os catarinenses tiveram um momento de superioridade não aproveitado e de leve preocupação para Fábio Carille.

A euforia da primeira etapa deu lugar à cadência no início da fase final. Com equilíbrio de forças, as chances diminuíram e era possível ouvir santistas orientando uns aos outros a todo tempo. Quem mais recebia dicas era o jovem lateral JP Chermont. "Toca e se apresenta, toca e corre", eram os gritos ouvidos.

E quis o destino que fosse do lateral-direito o gol de abertura do placar. O primeiro no profissional do substituto do machucado Aderlan. JP Chermont recebeu de Pituca, cortou o marcador e bateu. O desvio no caminho tirou do goleiro e garantiu a explosão da torcida santista que lotou o espaço destinado a ela e chegou atrasada à partida.

Bastava apenas administrar. Mas havia espaço para contragolpes. Quando o Avaí, repleto de modificações, ameaçava uma reação, veio o golpe fatal. Guilherme foi para cima do marcador na esquerda, passou como quis e cruzou para Furch aparecer livre na área e garantir novo triunfo por 2 a 0 do Santos. Até cabia mais, mas a falta de capricho no toque final não permitiu. O jogo terminou aos gritos de "olé" e de "Santos, Santos."

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 2 SANTOS

AVAÍ - Igor; Marcos Vinícius, Tiago (Roberto), Alan Costa e Mário Sérgio; Judson (Willian Maranhão), Pedro Castro, Giovanni (Pedrinho) e João Paulo (Jean Lucas); William Pottker (Garcez) e Gabriel Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS - João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil (Alex Nascimento), Joaquim e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano (Tomás Rincón) e Otero (Weslley); Morelos (Furch) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - JP Chermont, aos 12, e Furch, aos 33 minu do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mário Sérgio (Avaí) e JP Chermont (Santos).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 12.091 presentes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).