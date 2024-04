Após derrota para o Santos, Avaí demite o técnico Eduardo Barroca

Caiu o primeiro técnico nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Santos, por 2 a 0, nesta sexta-feira, na Ressacada, o Avaí optou pela demissão do treinador Eduardo Barroca.

Além de Barroca, deixam o clube os auxiliares Felipe Lucena e Anthoni Santoro. Neste ano, o Avaí caiu nas semifinais do Catarinense e neste início de Série B, foram duas derrotas, com três gols sofridos e nenhum marcado.

O profissional havia iniciado sua segunda passagem pelo Avaí em julho do ano passado, salvando o time do rebaixamento para a Série C do Brasileiro. Neste ano, além da eliminação precoce no Catarinense, perdeu os dois primeiros jogos da Série B. Levou 1 a 0 do Operário e 2 a 0 do Santos.

"A gente tinha um objetivo, uma missão muito clara no ano passado que era sair da degola da Série B, e ele entregou essa missão e a gente entendeu que faria sentido a continuidade.Tivemos o Estadual, onde a gente teve oscilações durante a competição, mas via pontos bastantes positivos, além é obviamente da gestão do elenco. Conversamos e estivemos muito com ele. O discurso foi muito forte no vestiário pró-Barroca", disse o diretor executivo do clube, Eduardo Freeland, antes de explicar o motivo que levou a queda do treinador.

"A gente entendeu que todo esse período de preparação, a gente precisava eliminar alguns pontos, e o resultado como eu vinha falando em outras entrevistas, era preponderantes para permanência do trabalho e a sequência do trabalho.A gente agradece muito ao Barroca, pela dedicação, pelo comprometimento que sempre teve com o Avaí e vamos seguir o nosso trabalho", completou o dirigente, prometendo anunciar um novo comandante o mais rápido possível.

A expectativa é que um novo nome seja confirmado até sexta-feira, quando o Avaí enfrenta o Paysandu, às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira rodada da Série B.