Antony encerra jejum no empate do United; Newcastle goleia em dia de homenagem a brasileiros

O Manchester United conheceu o seu quinto tropeço nos últimos seis jogos do Campeonato Inglês. Neste sábado, sentiu o gostinho da vitória, mas acabou levando o empate do Burnley, por 1 a 1, nos minutos finais do duelo, realizado no Old Trafford, pela 35ª rodada. O gol foi marcado por Antony, que quebrou um jejum de um ano sem balançar as redes no torneio.

Com o novo tropeço, o United continua empacado no sexto lugar, agora, com 54 pontos. Já o Burnley ganhou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. O vice-lanterna soma 24, apenas na frente do Sheffield United, com 16.

O principal destaque do sábado, no entanto, ficou por conta do Newcastle, que fez 5 a 1 no lanterna Sheffield United, com direito a gol de Bruno Guimarães e uma linda homenagem aos brasileiros da equipe.

O jogo no Old Trafford começou com o Manchester United pressionando. Antony dava mostras que iria acabar com o jejum que durava desde abril do ano passado, mas o gol saiu apenas no segundo tempo. Após várias tentativas e uma primeira etapa muito equilibrada, o brasileiro inaugurou o marcador aos 34 minutos. Ele aproveitou um erro na saída de bola do adversário para avançar em velocidade, invadir a área e chutar cruzado, superando o goleiro Muric.

Em vantagem, o Manchester United sentiu que poderia sair de campo com a vitória, mas acabou se acomodando demais e abriu mão de atacar. A punição veio aos 41, quando Amdouni foi derrubado dentro da área, pênalti para o Burnley. O próprio ajeitou cobrou com extrema categoria para decretar a igualdade.

FESTA EM NEWCASTLE

Ainda sonhando com vaga nos torneios europeus, o Newcastle goleou o Sheffield United por 5 a 1, com direito a uma linda homenagem da torcida para os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães, que inclusive marcou um dos gols deste sábado.

A torcida levantou um mosaico com a bandeira do Brasil e a implementou com cinco estrelas, em alusão ao pentacampeonato mundial conquistado pela seleção. Além disso, escreveu a seguinte frase: "Da Aliança (PE) e do Rio ao Newcastle Upon Tyne, uma casa longe de casa. Joelinton e Bruno, nossos geordies brasileiros."

Com o resultado, o Newcastle ficou na sétima colocação, com 53 pontos, um atrás do Manchester United. O Sheffield United ocupa o último lugar, com 16.

Ainda neste sábado, o Fulham (13º) empatou com o Crystal Palace (14º) por 1 a 1, enquanto que o Wolverhampton (10º) derrotou o Luton Town (18º) por 2 a 1.